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Подмосковье остается лидером в России по надою молока
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 10 Марта 2021, 10:42
Московская область остается лидером среди регионов России по надою молока, в текущем году показатели серьезно выросли, информирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
В 2021 году областные сельхозорганизации производят более 1,7 тысячи тонн молока в сутки, что на 59 тонн больше, чем за аналогичный период 2020 года.
«Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 21,3 кг, что на 200 грамм больше, чем годом ранее. Мы остаемся одним из лидеров среди регионов и по данному показателю», — сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.
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