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Новая товарно‑молочная ферма открылась в городском округе Зарайск
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Экономика — 19 Марта 2021, 10:24
Новую современную товарно-молочную ферму вблизи деревни Солопово городского округа Зарайск Московской области открыл министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.
«Открыли еще одну уникальную товарно-молочную ферму с точки зрения применения современных технологий. Она почти полностью построена на средства государственной грантовой поддержки. Общая стоимость проекта составила 44,94 млн. рублей, из них средства гранта 35,95 млн. рублей и собственные средства 8,99 млн. рублей», - собщил Сергей Воскресенский.
Животноводческий комплекс построило фермерское хозяйство «КФХ Маркин». Грант был получен главой хозяйства два года назад.
«На эти деньги был разработан проект, построены здание коровника с доильным залом на 120 голов коров и телятник на 154 головы. Закуплено стойловое и доильное оборудование и приобретены племенные нетели. В настоящее время на ферме около 100 голов крупного рогатого скота и 30 телят», - уточнил Воскресенский.
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