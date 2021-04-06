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88 человек приняли участие в земельно‑имущественных торгах в Подмосковье за неделю
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 6 Апреля 2021, 10:16
С 29 марта по 2 апреля в Московской области в торгах по аренде земельных участков принял участие 71 человек, а по аренде имущества – 4 человека, рассказали РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Подмосковья.
На той же неделе в торгах по продаже имущества и земельных участков приняли участие 13 человек.
Так, например, на торгах в Подольске по аренде земельного участка площадью 500 кв. м под индивидуальное жилищное строительство на лот претендовали 13 участников, а итоговая цена превысила стартовую в 26 раз.
Посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на Едином портале торгов Московской области https://torgi.mosreg.ru/#/.
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