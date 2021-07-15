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700 новых рабочих мест появится в индустриальном парке в Домодедове
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 15 Июля 2021, 15:36
Выдано разрешение на строительство универсального здания в индустриальном парке «PNK парк Домодедово» в городском округе Домодедово, на нем будет создано 700 новых рабочих мест, информирует пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Распределительный центр построят в деревне Кучино. Он будет разделен по разным температурным режимам, внутри будет встроена административно-бытовая часть.
«Строительство индустриального здания позволит создать 700 рабочих мест в городском округе Домодедово. Проект находится на сопровождении персональных менеджеров центра содействия строительству при правительстве Московской области», – сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.
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