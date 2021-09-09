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Комитет по конкурентной политике Подмосковья опубликовал 18 закупок за неделю
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Экономика — 9 Сентября 2021, 10:38
С 30 августа по 3 сентября комитетом по конкурентной политике Московской области в Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано 18 закупок, рассказали РИАМО в пресс-службе комитета.
Из них 7 закупок на устройство тротуаров («Мосавтодор»), 2 закупки на поставку асфальтобетонной смеси («Мосавтодор»), 2 закупки на содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области («Мосавтодор»).
Кроме того, опубликовано по одной закупке на поставку автомобилей скорой медицинской помощи (дирекция единого заказчика Минздрава Подмосковья), на капитальный ремонт (перекладку) водовода (Кашира), на капитальный ремонт автомобильной дороги (Одинцовский округ), на проектно-изыскательские работы и строительство детской музыкальной школы (Королев), на благоустройство парка «200 лет Егорьевску».
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