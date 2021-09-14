14сентября 2021
вторник
|
Аграрии Подмосковья получили 3,3 млрд руб господдержки с начала года
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Экономика — 14 Сентября 2021, 09:21
Сельскохозяйственным производителям Московской области с начала года доведены субсидии в размере 3,3 млрд рублей. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.
«На сегодняшний день сельскохозяйственные производители и организации агропромышленного комплекса Подмосковья получили более 3,3 млрд рублей господдержки. В том числе и федерального бюджета получателям перечислено порядка 945 млн рублей и областного – более 2,3 млрд рублей», - сообщил Сергей Воскресенский.
Субсидии в Подмосковье предоставляются на проведение посевных и уборочных полевых работ, на стимулирование производства молока, производство зерновых культур, овощей открытого грунта, продукции плодово-ягодных насаждений, развитие малых форм хозяйствования, поддержку племенного животноводства и другое.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +13 +15
утром +11 +13 днем +12 +14
Котировки
Партнеры