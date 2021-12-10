Какие есть криптовалюты и как на них заработать





Существует немало видов криптовалют. Они отличаются названием, ценой токенов, применением. Например, такие платежные средства, как Bitcoin, Litecoin, DogeCoin, изначально создавались в качестве альтернативы денежным средствам. Есть также платформы для запуска Dapps (DeFi-приложений), такие как Ethereum, Cardano, чьи монеты торгуются на биржах и используются для внутренних целей платформ.

Некоторые, как биржевой токен BNB криптовалюты Binance Coin, представляют собой нечто иное. Это аналог ценных бумаг, только в криптовалютном варианте. Как видим, цифровые активы весьма разнообразны. Разработано несколько их классификаций, опирающихся на функциональность или технические характеристики. Выясним наиболее распространенные из них, как, к примеру, хешрейт эфира, чтобы изучить всех фигурантов списка валют и отобрать наиболее подходящие для инвестиций.

Виды по функционалу

Назначение цифрового актива — ключевой фактор, делящий все активы на подгруппы. От того, в чем заключается идея разработки и применения валют, напрямую зависит будущая популярность проекта. Это хорошо известно разработчикам. Поэтому при создании цифровых аналогов биткоина многие команды внесли коррективы. По своим характеристикам активы делятся на:

классические;

рыночные;

геймерские.

Классическая. К первой категории относятся такие криптовалюты, как Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash. Это цифровое платежное средство, построенное на базе технологии распределенного реестра. Самая первая криптовалюта (биткоин) стала образцом для развития индустрии. Поэтому цифровые активы во многом похожи по своим параметрам. Чтобы узнать больше о Bitcoin, рекомендую прочесть другие статьи в блоге — откуда берутся биткоины и кто основатель биткоина.

Рыночная. К данной категории причислены стабильные монеты (стейблкоины) с привязкой к фиатным криптовалютам. Среди вариантов, которые в настоящее время известны на рынке, можно отметить Stable Limited. Цена этой валюты привязана к стоимости доллара США. Причем в ряде стран, например, в Японии, разрабатываются свои варианты стейблкоинов с привязкой к местным валютам (иене).

Геймерские. Эти цифровые валюты позволяют получить товары или услуги. В настоящее время геймерские валюты с каждым днем становятся популярнее. Некоторые, такие как AXS от Axie Infinity, растут в цене. Эти токены можно использовать в игре для бридинга игровых персонажей. Также разработчики, работая с геймерскими криптовалютами, могут наделять их управленческими функциями, позволяя владельцам токенов голосовать за предложения по управлению проектами. Это делает их полностью или частично децентрализованными.

Виды по техническим особенностям

Большинство пользователей криптовалютами выделяет среди них три разных типа проектов — биткоин, альткоины и токены. У каждого присутствуют как сильные, так и слабые стороны. Их представители занимают высокие места в ТОПе. Достаточно посмотреть на рейтинг CoinMarketCap, чтобы понять, какие что за монеты пользуются популярностью и почему. Давайте взглянем на каждый проект, чтобы сформировать свое мнение.

Биткоин

Первая и самая известная цифровая валюта. Она создана в 2009 году и проложила путь другим проектам. С ней коррелируют другие криптовалюты. Это значит, что котировки BTC оказывают влияние на цену альткоинов. Этот актив является индикатором состояния крипторынка, что служит доказательством важности проекта для сферы цифровых валют. Давайте изучим, как появился биткоин, для чего его можно использовать, и имеются ли особые функции у этого проекта.

Информация про криптовалюту была обнародована в далеком 2008 году. На одном из форумов в интернете человек под ником Сатоши Накамото рассказал о проекте, над которым работает в данное время. Он также добавил подробное описание валюты, которая почти сразу привлекла внимание других пользователей интернета.

Как потом стало ясно, Сатоши Накамото — это псевдоним. Разработчик биткоина по сей день сохраняет анонимность. По-видимому, он и не подозревал, что его детище станет отправной точкой для такого масштабного технологического движения. Но именно это и случилось. Биткоин дал возможность развиваться другим криптовалютам и сфере цифровых активов.

Несколько лет подряд криптовалютой пользовались энтузиасты, которые майнили BTC на своих компьютерах. Тогда биткоины ничего не стоили, но это очень скоро изменилось. Быстрые, анонимные и дешевые платежи привлекли внимание многих людей. К сожалению, среди них были не только добропорядочные пользователи интернета.

Биткоин-платежами заинтересовались мошенники, торговавшие запрещенными товарами в Даркнете. Некоторое время эта криптовалюта являлась ведущим платежным средством у многих злоумышленников — торговцев наркотиками, оружием. Также ее использовали такие крупные интернет-сообщества нелегального Интернета, как ”SilkRoad”, занимавшиеся торговлей порнографией, украденными данными банковских карточек. Это стало источником дискредитации коинов на этапе становления, но также сделало их известными.

Следующая важная веха в истории цифровых активов пришлась на 2013–-2014 годы. Этот период ознаменовался ростом цены биткоина. Затем бычий тренд, когда стоимость монет росла, сменился периодом относительного затишья. Он продлился три года, а затем в 2017 году цена криптовалюты снова пошла в рост.

В декабре 2017 о криптовалютах не знал только ленивый. Они стали самой хайповой темой для обсуждения в соцсетях. Цена BTC достигла $20 000, и у тех, кто добыл хотя бы 1 блок на заре биткоина и никуда не потратил полученные 50 монет, сразу появилась миллионная прибыль.

Что это такое

Bitcoin представляет собой цифровое платежное средство. Его можно использовать, чтобы платить за купленные товары или оплачивать полученные услуги. Вы также можете отправить биткоины на счет пользователя в любой стране мира, и он получит их, спустя пару минут. Это стало возможным, благодаря революционной технологии цифровых активов, работающих на технологии блокчейн.

Задумка создателя крипты заключалась в разработке аналога фиатных денег, выпускаемых любым государством. Однако, в отличие от традиционных платежных средств, у цифровых валют не было организации, которая бы их контролировала. Работоспособность их блокчейна не зависит от банковских учреждений, властей, финансовых регуляторов, каких-либо крупных компаний. Они полностью независимы и управляются путем голосования держателей крипты.

Транзакции в одноранговой сети биткоина выполняются без посредников. Средства с одного кошелька переводятся на другой. При этом взимается комиссия. Зато не нужно оплачивать услуги третьей стороны (банка), чтобы провести денежный перевод. Да и идентификация для платежей внутри блокчейна практически не требуется.

Принцип работы

При переводе денежных средств необходимо иметь в наличии только адрес биткоин-кошелька. Никакие другие данные не требуются. Все транзакции поступают в очередь для добавления в блокчейн. Несколько транзакций суммируются в один блок. Майнеры на своем оборудовании проводят криптографические вычисления для нахождения уникальной хеш-суммы, и кто первым справится, тот и добавляет блок в блокчейн, зашифровывая информацию. Это является гарантией конфиденциальности денежных переводов.

В настоящее время для дополнительной конфиденциальности активно используют криптовалютные миксеры, перемешивающие транзакции и запутывающие их следы. Поэтому понять, откуда и куда переведены средства, практически нет шансов. Этой услугой пользуются многие крупные инвесторы, а также те, кто часто совершает платежи через блокчейн биткоина.

Переживать о безопасности сети не стоит. Взлом блокчейна — очень затратное дело. Чтобы изменить данные (переписать, уничтожить), нужно взять под контроль больше половины узлов блокчейна. Учитывая, какое количество майнеров в сети, потребовались бы колоссальные затраты энергии и средств для взлома. Таким образом, работа майнеров состоит не только в добавлении блоков, но и защите информации путем сохранения целостности блокчейна.

Альткоины

В настоящее время на рынке насчитывается около тысячи проектов. Большинство из них (99%) почти полностью копируют код блокчейна биткоина, в него могут вноситься лишь единичные изменения. Такие активы пользуются невысоким спросом, так как не имеют особой ценности. Намного больше ценятся альткоины, у которых код переработан, и они предлагают иной функционал. Например такие, как Ethereum.

Данный проект является второй по популярности криптовалютой. В его разработке участвовал программист Виталик Бутерин. Этот вид цифрового актива позволяет создавать другие валюты и децентрализованные приложения на его основе. Различие между Bitcoin и Ethereum заключается не только во функционале, но даже способе добычи блоков.

Биткоин добывают с помощью доказательства работы (PoW-алгоритма майнинга). Это энергозатратный и вредящий экологии процесс. За это криптовалюту не раз подвергали критике. Ethereum также работает на PoW-алгоритме, но в 2022 году в его сети запустят бомбу сложности, и он перейдет на стейкинг токенов. Этот метод добычи блоков называется PoS-майнингом или доказательством доли владения.

В сети Ethereum активно используются смарт-контракты. Это нововведение, собственно, предложенное еще самим Сатоши Накамото, однако, так и не реализованное с самого начала в биткоине. Умный контракт позволяет избавиться от любых видов посредников при выполнении транзакций. С его помощью можно выполнять огромное множество операций.

Запрограммировав детали сделки, можно брать средства в кредит, принимать платежи, разделять дивиденды между несколькими получателями и многое другое. Смарт-контракты востребованы в сфере купли/продажи недвижимости, трейдинга на фондовых и финансовых рынках, расчетов оплаты за потребленное электричество и любой другой ресурс.

Безусловно, любой альткоин в той или иной мере борется с посредниками при выполнении платежей в сети Интернет. Однако некоторые, как платформы Ethereum и NEO, приносят больше пользы. Они позволяют запускать смарт-контракты, токенизировать различные активы. Это дает огромный импульс для развития проектов. Такие альткоины ценятся больше других, и их монеты стоят дороже.

Токены

Что такое токен? Это очень просто объяснить. Например, у биткоина и Ethereum имеется свой блокчейн. Многие разработчики других проектов не создают код с нуля и не переписывают блокчейн биткоина, а делают свою криптовалюту на базе специальной платформы, такие как Ethereum или NEO.

У такого цифрового актива не будет собственной базы Blockchain. Он станет использовать смарт-контракты материнской крипты. Это не делает перспективы его развития хуже, так как токен может быть полностью уникальным, просто все его операции будут интегрироваться в блоки материнского блокчейна. Поэтому многие токены являются частью единой сети.

На практике такие активы могут иметь любое, а не только денежное выражение. Они могут подразумевать собой все, что угодно. Вы без труда сможете токенизировать квартиру, товар, услугу и даже диван у себя дома. Это придаст им уникальный статус, чем часто пользуются эмитенты коллекционных проектов, выпускающие сотни NFT. Это могут быть токенизированные версии живописи, мемов, арт-объектов, литературы и даже 3D-моделей.

Однако в некоторых случаях токены все же имеют цифровое выражение. Например, они могут давать право на последующую чеканку игрового персонажа в блокчейн-проекте, являться скидкой для покупки товаров или заказа услуг. Ими можно оплачивать участие в голосовании, лотерее. Учитывая это, несложно убедиться, что токены имеют ценность. Их покупают и продают, а в отношении некоторых даже заключают спекулятивные сделки. Покупают дешевле, продают дороже.

Топовые криптовалюты

Несмотря на то, что биткоин на сегодняшний день до сих пор остается топовой цифровой валютой, также встречаются и другие интересные проекты. О некоторых я уже упоминал в этой статье. Среди них, например, Ethereum. Поэтому нужно часть инвестировать в биткоин, но также активно присматриваться к другим криптовалютам.

Ethereum

Основной чертой ETH, отличающей ее от биткоина, является функционал. Блокчейн Ethereum используется для запуска Dapps (децентрализованных приложений), DEX (децентрализованных бирж) и других проектов. В сети работают смарт-контракты, активно ведется токенизация активов. Монета данной цифровой валюты — ETH. Ее используют для внутренних нужд платформы — оплаты комиссий за транзакции, денежных переводов, а также в виде платежного средства. Многие говорят, что именно этот актив составляет самую высокую конкуренцию биткоину.

Преимущества

В монетах ETH всегда будет необходимость. Их используют разработчики и пользователи блокчейна, и это служит лучшей поддержкой цены валюты. Также монетами выплачиваются комиссионные майнерам (плата за газ). Благодаря спросу в ноябре 2021 года криптовалюта поднялась в цене до 4 800 долларов. Этот показатель не взят с потолка, а стимулируется уникальной ценностью проекта и заинтересованностью пользователей в услугах платформы.

На базе этого актива создается немало популярных проектов. Например, многочисленные криптоигры, насчитывающие миллионы ежедневно активных пользователей. Подобные проекты генерируют внушительный объем продаж. Например, в III квартале 2021 года в игре Axie Infinity сгенерировано чуть больше $2 млрд, а это 19% оборота всей NFT-сферы. Подобный спрос также объясняется доверием к платформе, а также верой в ее разработчиков. Например, в Виталика Бутерина.

Быстрота транзакций. У биткоина этот показатель намного ниже. Дело в том, что обновления сети биткоин случаются крайне редко (примерно раз в 4 года). Блокчейн Ethereum обновляется быстрее. Это позволяет избавляться от различных проблем и сбоев, включая низкую масштабируемость. Пользователи его выбирают, чтобы транзакции не застаивались в сети по 2–-7 часов, как это иногда бывает в блокчейне биткоин.

Недостатки

Нет ограничений по эмиссии. У биткоина ограничено количество выпускаемых монет (21 млн). Лимит наряду с утратой множества монет на этапе становления приводит к постоянному росту спроса и цены. Это антиинфляционный механизм. У создателей Ethereum совершенно другой подход. Уже сейчас выпущено свыше 100 млн ETH, и эмиссия продолжается. Правда, в будущем от этой модели хотят отойти.

Ripple

Данная криптовалюта наделала много шума в 2020 году. Ее уникальная технология привлекла внимание не только инвесторов и рядовых пользователей, но и технических специалистов многих сфер, включая традиционные финансы. Особенно полюбился этот цифровой актив в Азии, где на базе данного блокчейна были реализованы сотни блокчейн-проектов.

Работать с данным блокчейном очень удобно. С его помощью можно легко внедрять XRP в деятельность банков — принимать платежи в криптовалютах, осуществлять мгновенные трансграничные платежи. Учитывая это, многие финансовые организации и правительства разных стран заключают договоры о сотрудничестве и активно используют блокчейн Ripple в повседневной деятельности.

Преимущества

Как уже было сказано, данный проект имеет множество технических отличий, так как является основательно переработанной криптовалютой. Сотрудничество с крупными финансовыми компаниями, коммерческими и государственными банками, правительствами разных стран, финансовыми холдингами делает проект более востребованным и инвестиционно-привлекательным. Сегодня на базе данной крипты быстро и почти без комиссий проводятся микроплатежи.

Недостатки

Главным недостатком Ripple является высокий показатель централизации платформы. У разработчиков хранится большая часть выпущенных монет XRP. Поэтому они могут влиять на стоимость валюты, и это не очень хороший факт. Также в 2020 году деятельностью Ripple заинтересовались регуляторы. Разработчикам предъявили претензию, что монета XRP имеет признаки ценных бумаг. Разбирательство идет по сей день.

Litecoin

Этот актив представляет собой один из форков биткоина. Некоторое время его блокчейн был просто копией, а также частью базы данных первой цифровой валюты. Затем разработчики провели масштабное обновление технической части, и у Litecoin появились свои особенности. Задачей проекта, которую разработчики ставили перед собой, было избавление от большинства недостатков биткоина — высоких комиссий, плохого масштабирования.

Впоследствии, благодаря интеграции сети Lightning Network в числе одного из первых блокчейнов, Litecoin получил пристальное внимание не только пользователей, но и инвесторов. Им заинтересовались многие компании, и разработчики получили несколько выгодных предложений. Сегодня эта валюта не теряет своей актуальности. Ее даже именуют «“цифровое серебро»” .

Преимущества

Благодаря изменению блокчейна транзакции в сети данного проекта проходят гораздо быстрее и дешевле, чем у Bitcoin и многих альткоинов. Также блокчейн можно использовать для реализации такой важной функции, как проведение микроплатежей. Глава компании, стоявший у его истоков, — это публичная личность. Чарли Ли хорошо знают в криптосфере. Он ведет переговоры с инвесторами и другими заинтересованными в проекте людьми.

Недостатки

Несмотря на очевидные плюсы, данный блокчейн пока еще остается незначительным улучшением сети первой цифровой валюты. У него несколько видоизменен майнинг, переработаны алгоритмы достижения консенсуса и поиска хеш-сумм. По мере развития криптосферы биткоин меняется, и если в один момент в нем будут устранены всем известные недостатки, кому будет нужен Litecoin?

Tether (Стейблкоины)

Разработчики стейблкоина решили объединить в своем проекте криптовалюту и фиатные деньги, благодаря чему получилось нечто среднее. Гибридный актив является цифровой валютой, но его стоимость привязана к фиатным деньгам. Соотношение 1:1. Часто используемым стейблкоином является Tether (USDT), цена которого всегда составляет 1 доллар. Также имеются стабильные монеты с привязкой к евро и японской иене.

Если рассматривать криптовалюту с технической точки зрения, — это проект, который дает возможность использовать обычные деньги, выпускаемые государством, как цифровые. Работают стейблкоины на разных блокчейнах, например, — USDT представлен в Ethereum сети (стандарт ERC20), в блокчейне TRON (TRC20) и нескольких других блокчейнах. Платежи максимально прозрачны, удобно проводить взаиморасчеты, ведь цена монет всегда одинаковая. Благодаря этому этот класс активов получил широкое распространение, а Tether находится на 4 месте в ТОПе.

Преимущества

Быстрота проведения и отсутствие платы за газ во время транзакций. Внутренние переводы в сети Tether проходят без комиссии. Так как на многих криптовалютных биржах не предусмотрена покупка активов с оплатой в фиатных деньгах, нужно приобрести сначала какую-то ключевую криптовалюту, а затем обменять ее на нужный актив. Это сулит дополнительные расходы. Благодаря USDT выполнять такие многоходовки не требуется. Транзакции выполняются быстро и бесплатно.

Стабильность. Отсутствие волатильности цены крипты — это один из главных ее плюсов. Посредством привязки к фиату токены USDT являются максимально стабильными. Вы всегда можете рассчитывать, что они будут иметь цену в 1 доллар. Однако за этим кроется один недостаток. У данной цифровой валюты нет потенциала роста. Поэтому, с одной стороны, держать в Tether деньги проще и безопасней, но и какой-то заработок при этом ожидать не стоит.

Безопасность. Стейблкоины, как и другие валюты, являются защищенными системами. Разработчики Tether построили его с использованием инновационных решений и протоколов, что является гарантией стабильности системы. Работа блокчейна позволяет сохранять конфиденциальность переводов. И все транзакции и личные данные в ней защищены лучше, чем в существующих аналогах.

Недостатки

Централизация. Это единственный серьезный недостаток всех стейблкоинов, возникший из-за их привязки к фиатным валютам — американскому доллару и евро. Создатели USDT в многочисленных интервью заявляли, что наличие управляющей компании никак не повлияет на криптовалюту, однако, факт остается фактом — решения принимает централизованный орган.

Bitcoin Cash

Эта криптовалюта также является форком биткоина, произошедшим 1 августа 2017 года. Ее монета называется BCH. Цифровой актив имеет отличный от биткоина протокол достижения консенсуса и разрабатывался, чтобы решить насущные проблемы блокчейна BTC. Поэтому Bitcoin Cash имеет увеличенный размер блока, более высокую скорость транзакций и сниженные комиссии. Одним из создателей крипты является Роджер Вер.

Преимущества

Низкие комиссии. Криптовалюту BCH активно используют в сфере микроплатежей. Денежный перевод потребует $0,.05–-0,.010 оплаты за газ. При переводе BTC комиссия намного больше — $8–-$15. Транзакции в блокчейне Bitcoin Cash проводятся быстро. Даже при сильной загрузке сети лист ожидания транзакций составляет до 200 операций, тогда как в блокчейне Bitcoin их число доходит до десятков тысяч, и проведение платежей растягивается на 5–-7 часов.

Увеличенный размер блока. В блокчейне Bitcoin Cash блоки содержат по 8 МБ информации. На заре развития проекта это было критично. Операции проводились быстрее, что очень импонировало пользователям сети. Однако через пару лет этого показателя стало недостаточно. Поэтому 15 мая 2018 года в ходе очередного софт-форка блок данной крипты увеличили до 32 МБ. Это сделало ее одной из самых удобных для проведения транзакций.

Недостатки

Данной криптовалюте присуща автоматическая корректировка сложности вычислений при добыче блоков в сети. Это, с одной стороны, — плюс, а с другой — минус. Если майнеры, добывающие блоки, неактивны, то это приводит к падению сложности вычислений. То же самое наблюдается и при активизации майнеров — сложность криптографических расчетов растет, и добывать BCH становится невыгодно. Поэтому монете обычно присущи большие колебания стоимости. Она нестабильна в долгосрочной перспективе.

Помимо основных валют можно найти много других, с которыми стоит познакомиться. Большинство проектов, которые вы найдете в этой таблице, заслуживают вашего внимания. Они не настолько эффективны, как перечисленные, и генерируют меньший доход, однако, и стартовые инвестиции в подобную криптовалюту значительно ниже. Убедитесь в этом, рассмотрев популярные и недорогие альткоины. Возможно, один из них станет для вас пропуском в мир больших денег.

Таблица с сайта

Заключение

Подведем итоги. Мы с вами прошлись по главным представителям всего рынка криптовалют — своеобразным «“голубым фишкам»” криптомира. Пользуясь информацией, можно выбрать для себя вид криптовалюты для инвестирования. Правда, планируя вкладывать деньги, нужно ориентироваться не только на рыночную стоимость альткоинов, но и на другие факторы.

Bitcoin — первая цифровая валюта, совершившая революцию в цифровом мире. Остальные альткоины, преимущественно, являются его копией. Некоторые криптовалютные проекты не копируют блокчейн биткоина, а имеют свой. С другим функционалом и другими техническими индикаторами. Сравнивать проекты можно по алгоритму добычи блоков, достижения консенсуса, функционалу и техническим особенностям проекта.