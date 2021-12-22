Статью подготовил: Дмитрий Коновалов, автор блога Сryptoteam. Имеет опыт в трейдинге криптовалют более 5 лет.





Какие есть криптовалюты и как на них заработать

Криптовалюты отличаются не только названием и стоимостью. Ключевой отличительной особенностью считается предназначение. Например, Bitcoin и Litecoin выступают платежными средствами, они изначально создаются в формате аналога фиатным деньгам. Ethereum, Cardano — это платформы для формирования децентрализованных приложений, криптовалюты применяются исключительно для расчетов внутри сети.

Далее в статье мы познакомимся с основными видами криптовалют. В качестве базовых критериев для сравнения выступают функциональность, тип и особенности. Детально остановимся на том, какой бывает криптовалюта, проанализируем самые популярные группы. Важно разобраться в существующей градации крипторынка, таким образом можно подобрать самые подходящие криптоактивы на этапе создания инвестиционного портфеля. Поскольку пользователю предстоит иметь дело с криптовалютными биржами, следует рассмотреть особенности проведения транзакций. вывод денег с Nicehash и Binance может отличаться, даже если речь идет об одной криптовалюте.

Типы по функциональности

Это один из базовых критериев, согласно которому цифровые монеты делятся на дополнительные группы. Идея и характеристика использования криптовалюты, установленная разработчиками на старте создания, определяет будущую востребованность проекта. Согласно общепринятой классификации по функциональности существует три группы криптовалют:

Классическая монета;

Рыночная валюта;

Геймерская.

Среди существующих в 2021 году монет первой является биткоин. Именно монеты BTC выступили в качестве образца в данном сегменте. Под термином «классическая криптовалюта» подразумевается цифровое средство для платежей, которое основывается на децентрализованных принципах. Самые популярные примеры — это Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash и т.д.

Рыночная валюта — это стейблкоины, такую криптовалюту привязывают к настоящим деньгам. Stable Limited — это самый популярный проект в данном сегменте. Цена крипты соответствует курсу доллара США. Кроме того, над созданием такого проекта работают в Японии, соответственно, стейблкоин привязывается к иене.

Геймерские валюты или аппкоины — это возможность для пользователя, который ранее купил токен, приобрести услугу или товар. На данный момент проекты пользуются популярностью в сегменте онлайн-игр, поскольку такими монетами намного проще расплатиться внутри игры. В целом количество игр, позволяющих заработать крипту, увеличивается. Отметим, что крипторынок стабильно пополняется новыми проектами.

Типы по виду

Если в качестве ключевого параметра взять технические особенности, в первую очередь технологию blockchain, получаем три вида крипты: bitcoin, альткоины и токены. Все они имеют преимущества и недостатки. Если криптовалюта стоит дешево, то это еще не говорит о доходности инвестиций. Малоизвестные альткоины дорожают быстрее, чем голубые фишки рынка. Далее детально рассмотрим каждый тип цифровых активов.

Биткоин

Данную криптовалюту знают все. Как раз котировки BTC считаются базовым индикатором состояния крипторынка в целом. Рост стоимости монеты воздействует на котировки других токенов, что указывает на важность данного проекта для рынка цифровых активов. Теперь несколько слов о том, как появилась крипта, как ею пользоваться, какими особенностями обладает актив.

Запуск проекта состоялся в 2008 год, его автор — некий Сатоши Накамото. Затем стало известно, что это псевдоним создателя, а настоящее имя не раскрывается. Появление биткоина считается началом новой эры, несмотря на то, что bitcoin изначально применялся исключительно аферистами и мошенниками в Даркнете. Постепенно количество сплетен и легенд вокруг актива росло, что негативно сказывалось на репутации проекта.

Период 2013–2014 гг. считается самым значимым, поскольку как раз в это время можно было наблюдать за сильным ростом BTC. Постепенно динамика начала падать, и спустя 3 года возобновился бычий тренд. И уже в 2017 году котировки пересекли отметку в 20 тыс. долларов. А пользователи, на балансах которых было 50 BTC, получили статус миллионеров.

Что это такое

Биткоин — это цифровое платежное средство. Данной криптовалютой можно расплатиться за товары, услуги и даже получать зарплату. Это стало доступно в большей степени в последние годы, когда популярность и спрос на цифровые активы вырос. Изначально далеко не все признали криптоактивы как что-то надежное и безопасное. Изначально цель Сатоши была одна — разработка децентрализованного аналога реальным деньгами. Работоспособность сети не зависит от банковских учреждений, финансовых корпораций или же государственных органов. Все решения принимают обычные люди за счет голосования.

Bitcoin — это одноранговая сеть, т.к. транзакции проводятся между пользователями без посредников. Реализация такого принципа стала доступной за счет технологии blockchain. Кроме того, все участники анонимны. Отсутствие третьей стороны не требует прохождения верификации, кроме того, стоимость переводов дешевле.

Принцип работы

В децентрализованную базу данных блокчейн заносится информация относительно реквизитов транзакции. Материал шифруется, поэтому гарантированно пользователи получают конфиденциальность. Расшифровать сведения может только владелец определенных криптомонет. Каждый владелец получает уникальный закрытый ключ для расшифровки bitcoin. Каждый платеж внутри системы проверяется, но только обычными людьми — майнерами. Если мы говорим о фиатах, эта задача лежит на плечах банков или других органов. Майнеры запускают специальные ПО на оборудовании для подтверждения транзакции, а взамен получают вознаграждение в формате BTC.

Альткоин

Монеты, которые выступают альтернативой bitcoin, называют альткоинами. На крипторынке более 1 тыс. цифровых монет, около 99% из них — это копии с небольшими корректировками в коде. В то же время не все альткоины считаются альтернативой BTC. Существует крипта, которая направлена на решение иных целей и задач. Все остальные криптовалюты, кроме биткоина — альткоины.

Встречаются разработчики, запускающие криптовалюту на базе blockchain Биткоина, но в основе лежит совсем другой алгоритм достижения консенсуса. В результате чего полностью меняется суть работы сети. В качестве примера можно рассмотреть Factom, использующий PoS-алгоритм. Перед вами альткоин, не поддерживающий майнинг. Здесь задействуются стейкеры — это пользователи, подтверждающие транзакции, но делающие это не на скорость. Такой формат существенно уменьшает нагрузку на оборудование и потребляемое количество электроэнергии. В одном блоке один стейкер.

Исходя из этого, очевидно, что не верно заявлять, что все монеты — это аналог биткоина. Особенно с учетом того, что существуют такие проекты, как Ethereum и NEO, не являющиеся цифровыми валютами. Их относят к децентрализованным платформам, на основе которых формируются разные программы и софты для работы с блокчейном. Например, как раз Эфир открыл новое направление — эпоху smart-контрактов, их суть — активация действий, которая программируется заранее. Смарт-контракты — это инструмент, который позволяет расширить децентрализованное проведение транзакций, в результате чего можно покупать/продавать недвижимость, торговать на рынках, заключать соглашения между потребителем и производителем электроэнергии.

В большинстве своем цифровые монеты направлены на борьбу с посредниками. Это связано с тем, что участие третьей стороны негативно сказывается на росте стоимости продукта, услуг и проводит к централизации любого направления. В результате чего появление смарт-контрактов выступило новым толчком для дальнейшего развития криптоиндустрии.

Токен

Главное отличие токенов в том, что у них отсутствует собственная база блокчейн. Вместо нее применяется специальный децентрализованный софт, разработанный на платформах эфириума, НЕО и т.д. Часто такие проекты основываются на применении smart-контрактов. По этой причине токены не относятся к элементам сети.

Токены могут иметь физическое выражение в виде товаров, услуг, недвижимости. Токены могут быть скидкой на покупку товара/услуги внутри сети или же вообще выступать криптовалютой для оплаты за участие в определенных действиях. Кроме того, токены можно покупать и продавать, а значит, они имеют ценность.

Топовые криптовалюты

Ранее были рассмотрены ключевые особенности видов криптовалют. Очевидно, что самой популярной криптой считается биткоин. В то же время некоторые альткоины набирают обороты популярности. Например, эфириум за 2020 год по торговым оборотам обошел показатели bitcoin. После этого всех инвесторов заинтересовали другие токены. Они начали рассматривать их как инструмент для заработка.

Ethereum

Это сеть, которая предназначена для разработки децентрализованных приложений, создания смарт-контрактов, токенизации активов. ETH выполняет функции внутреннего платежного средства. Большинство экспертов данную криптовалюту относят к ключевым конкурентам биткоина. На данный момент эфир в списке по рыночной капитализации занимает второе место.

Если говорить об особенностях актива, стоит отметить, что пользователи и разработчики децентрализованных приложений будут всегда нуждаться в Ethereum. Соответственно, высокий спрос гарантирует стоимость цифрового актива. Криптомонету будут применять внутри платформы в качестве комиссии. Многие стартапы формируются на базе концепции Ethereum. Бесспорно, развитие и масштабирование самых популярных проектов требует времени. При этом экосистема не стоит на месте. Наличие публичного руководителя — Виталика Бутерина — считается положительным фактором, поскольку реальный разработчик проекта ведет переговоры с самыми крупными компаниями и инвесторами. Также следует отметить высокую скорость осуществления транзакций. Команда стремительно развивает сеть, тем самым ускоряя обработку транзакций.

Ethereum не лишен и недостатков. Самым базовым считается неограниченная эмиссия. Например, ценность биткоина обусловлена ограниченным предложением, в результате чего монета выступает исчерпывающим ресурсом. Авторы эфириума придерживаются иного подхода, здесь нет четкой эмиссии, но постепенно число выпускаемой крипты снижается.

Ripple

По мнению всех аналитиков, это главный прорыв 2020 года. Заложенные в основу крипты технологии могут изменить работу банков и финансовых организаций. Как раз по данной причине Ripple входит в перечень топовых блокчейн-проектов. Конечно, не последнюю роль играет заинтересованность многих крупных участников финансовой отрасли, например, VISA и MasterCard. Поэтому из преимуществ Ripple можно выделить перспективу сотрудничества с финансовыми организациями. В особенности с правительствами стран, банками, компаниями, заинтересованными в технологии самой крипты.

Монеты XRP в будущем могут выступить заменой фиату. Среди представленных монет Ripple считается лучшим решением для микроплатежей. Популяризация способствует моментальному росту стоимости крипты. Ripple предлагает низкие комиссии и повышенную скорость транзакций. Есть и минусы, среди них централизованная платформа. В руках фирмы, создавшей криптовалюту, большая часть XRP. Это выступает рычагом управления проектом.

Litecoin

Перед вами форк bitcoin. Blockchain-проект был частью базы данных самой популярной в мире крипты. В процессе развития и совершенствования проекта было проведено обновление лайткоина. Теперь понятно, почему между криптовалютами наблюдается такая схожесть. В то же время каждая из них имеет свои особенности. Разработчики LTC-сети ставили перед собой цель разработать систему, позволяющую избавиться от недостатков биткоина.

На определенном этапе криптовалютой заинтересовались крупные инвесторы, связано это с внедрением алгоритма Lightning Network. Этот апгрейд позволил сети избавиться от технических проблем ВТС. Например, Litecoin обрабатывает больше транзакций, но с уменьшенной комиссией. В блокчейн-сообществе за криптовалютой закрепилось прозвище «цифровое серебро».

Теперь о преимуществах монеты. Лайткоин считается более быстрым и доступным по цене, чем биткоин. В этом его ключевое отличие от других типов цифровых активов. Сеть Litecoin можно задействовать для проведения небольших платежей. Автор криптопроекта — это реальная, публичная личность, что сразу же повышает уровень доверия к проекту. В то же время крипта уступила эфиру и стейблкоинам.

Если говорить о минусах, не забывайте о том, что это только улучшение биткоина, а значит, проект не был чем-то принципиально новым, у него нет специфических отличий. Это платежное средство с видоизмененным майнингом, алгоритмами достижения консенсуса и хеширования. Если биткоин-сообщество решит актуальные технические проблемы, LTC станет ненужным типом крипты.

Tether (Стейблкоины)

Авторы проекта хотели объединить криптовалюту и фиаты, в результате чего получился некий гибрид. Цена актива связана с фиатной валютой. Используется соотношение 1:1. Самый распространенный вид стейблкоина — USDT. Она привязана к доллару. Также работает евро, в планах запуск японской иены.

Если говорить о Tether с технической точки зрения, проект позволяет применять обычный фиат в виде крипты. Криптовалюта USDT основана на Bitcoin Blockchain. Достоинством криптовалюты считается гибридная система, которая гарантирует максимальную прозрачность транзакций, тем самым привлекая трейдеров и вкладчиков. Привязка к курсу фиата выступает гарантией поддержки, но вместе с тем сдерживает рост. Крипте отдали 3 место в рейтинге капитализации.

Из плюсов Tether также отметим скорость транзакций и низкую стоимость. За переводы внутри системы комиссия отсутствует. Биржи не позволяют купить криптовалюту за фиаты, нужно сначала приобрести базовую монету, после конвертировать её в необходимый актив. Tether как раз может решить данную проблему, плюс еще и скорость транзакции высокая.

Также криптовалюта отличается стабильностью, поскольку привязка к фиату делает токены более спокойными касательно волатильности. Протоколы системы основаны на инновационных решениях. Тем самым и гарантируется высокая надежность. Внутри сети пользователи получают конфиденциальность. Если у вас в планах пользование криптовалютой, не забывайте о том, что это централизованный проект, который стал закономерным следствием привязки к доллару, евро.

Bitcoin Cash

Если вы отдаете предпочтение менее популярным криптовалютам, то присмотритесь к форкам биткоина. Монета BCH образовалась в результате разветвления сети Bitcoin. Автором выступает Роджер Вер, проект был запущен в 2017 году из-за использования нового протокола достижения консенсуса. Изначально криптовалюту Bitcoin Cash разрабатывали для решения технических проблем, связанных с ограничением размера блока, которое негативно сказалось на скорости обработки транзакций и высоких издержках.

Отдать предпочтение монете Биткоин Кэш рекомендуется тем, кто в поиске дешевых транзакций и нуждается в проведении микроплатежей. За транзакцию нужно заплатить комиссию $0.05–0.010. В сети Bitcoin — около $8–$15. Также не стоит забывать о расширении блоков. Авторы проекта увеличили объем блоков до 8 Мб, тем самым ускорив обработку транзакций. В 2018 году обновление позволило увеличить блок до 32 Мб.

Если говорить о минусах, то инвесторы отмечают автоматическую корректировку вычисления сложности сети. Как только наблюдается снижение активности работоспособности майнеров, сложность моментально падает. Данная закономерность работает и в противоположную сторону. В результате чего получаются высокий показатель волатильности и дестабилизация курса, свойственные этой криптовалюте.

Другие типы цифровых монет. Сравнительная таблица

С так называемыми голубыми фишками или ТОП-криптовалютами мы ознакомились. Не стоит забывать, что кроме популярных монет существуют менее известные проекты. Далее в таблице представлены криптоидеи, которые заслуживают внимания со стороны инвесторов. Отметим, что со многими альткоинами пользователи, вероятно, даже не знакомы. Но, согласно прогнозам аналитиков и экспертов, в будущем котировки могут пойти вверх. Каким альткоинам отдать предпочтение, решать инвесторам.

Монета Когда появилась Алгоритм консенсуса Алгоритм хеширования Эмиссия Monero 18 апреля 2014 г. (форк ByteCoin) PoW CryptoNote 17.6 млн Dash Январь 2014 г. X11 18.9 млн Zcash 28 октября 2016 г. Equihash 21 млн Primecoin 7 июля 2013 г. SHA-256 плавающая Peercoin 12 августа 2012 г. SHA-256 Namecoin 16 сентября 2009 г. SHA512 VertCoin 11 января 2014 г. PoS Scrypt-Adaptive-Nfactor 84 млн BitShares 19 июля 2014 г. Delegated_Proof-of-stake SHA-256 3.6 млрд Factom 2014 г. Raft SHA-256 плавающая NEM 31 марта 2015 г. Proof-of-Importance SHA-256+RIPEMD160 8.9 млрд Dogecoin 6 декабря 2013 г. PoW Scrypt плавающая MaidSafeCoin 2014 г. Proof Of Resource SHA-256 452 млн Digibyte 2014 г. PoW Skein 21 млрд Decred 7 февраля 2016 г. PoW и PoS Blake-256 21 млн Заключение

Криптовалюты, представленные в статье, достойны внимания со стороны инвесторов. В инвестиционный портфель можно добавить перспективную крипту, с учетом её технических характеристик. Рыночная стоимость — не единственный показатель, который стоит учитывать при выборе актива. На котировки воздействуют разные факторы, требующие внимания в процессе подбора. Bitcoin — это основная монета, большинство цифровых валют являются производными от неё. Не все альткоины — это копия BTC. Предназначение и технические спецификации могут быть другими. Криптовалюту стоит сравнивать не только по техническим характеристикам (алгоритм хеширования, метод достижения консенсуса). Важно брать в расчет идею, заложенную в проект.