10февраля 2022
четверг
|
Более 260 млн рублей выделили на капремонт КДЦ «Заря» в Балашихе
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Экономика — 10 Февраля 2022, 15:16
Капитальный ремонт в рамках национального проекта «Культура» начнется в культурно-досуговом центре «Заря» Балашихи в текущем году, на эти цели выделено 262 млн рублей, рассказал глава муниципалитета Сергей Юров в ходе своего ежегодного отчета по результатам деятельности органов местного самоуправления за 2021 год.
9 февраля в ДК «Балашиха» прошел ежегодный отчет главы муниципалитета Сергея Юрова перед жителями. В зале присутствовали министр культуры региона Елена Харламова, депутаты, руководители предприятий, представители общественности, ветераны, почетные жители Балашихи и другие.
С 2019 года в рамках президентского проекта «Культура» в городском округе реконструировано 3 учреждения культуры – Дворец культуры «Балашиха», бывший дом офицеров в микрорайоне Северный и ДК «Кучино».
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода 0 +2
вечером 0 -2 ночью 0 -2
Котировки
Партнеры