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Более 1 млрд рублей выделят в Подмосковье на поддержку школ‑комплексов в 2022 г
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 10 Февраля 2022, 15:17
В этом году в Московской области для поддержки объединившихся образовательных комплексов выделят более 1 млрд рублей. Гранты направлены на зарплату работников учебных заведений, рассказал министр образования Московской области Илья Бронштейн.
«В 2022 году более миллиарда рублей будет направленно на поддержку таких образовательных организаций. В среднем по 7,5 млн рублей каждая школа получит», - сообщил Бронштейн на заседании Мособлдумы в четверг.
Он добавил, что у этой поддержки есть целевое назначение. Средства можно направить только на оплату труда сотрудников учебной организации. Так, 75% должно уйти на выплаты педагогам, а 25% - на выплаты для административного, управленческого и прочего хозяйственного персонала.
В этом году средства получат 152 школы, в прошлом году деньги получили 136 объектов образования, а в 2020 году – 35.
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