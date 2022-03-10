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В ЦНИИТОЧМАШ Подольска на 60% перевыполнили план по продажам гражданской продукции
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Экономика — 10 Марта 2022, 10:30
В Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения Подольска (входит в госкорпорацию «Ростех») по итогам 2021 года перевыполнили план по продажам продукции гражданского назначения на 60%, информирует пресс-служба предприятия.
Рост выручки произошел за счет выросшей реализации спортивных и охотничьих патронов серии «Олимп», оказания услуг лицензирования. Также за счет роста испытаний в интересах различных предприятий, так как ЦНИИТОЧМАШ является ведущим в стране центром испытаний стрелкового оружия и боеприпасов к нему, защитной экипировки.
В 2021 году предприятие поставляло спортивные и охотничьи патроны серии «Олимп» не только внутри страны, но и за рубеж. Впервые за 40-летнюю историю производства партию патронов «Олимп» направили на Африканский континент. В 2021 году ЦНИИТОЧМАШ осуществил первую зарубежную поставку разработанного в институте 9-мм самозарядного спортивного пистолета.
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