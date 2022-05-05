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Каторов познакомился с деятельностью компаний Реутова в новых экономических условиях
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Экономика — 5 Мая 2022, 12:52
Глава подмосковного Реутова Станислав Каторов 4 мая провел встречу с руководителями компании ООО «Нефтегазкомплект», в ходе которой обсудили меры поддержки предпринимательской деятельности в новых экономических условиях, информирует пресс-служба главы городского округа.
«Продолжаю встречи с предпринимателями Реутова. Обсудили меры поддержки для компании, которая занимается производством и поставкой продукции для нефтегазового сектора, - ООО «Нефтегазакомплект». В организации, штат которой насчитывает почти 100 сотрудников, на протяжении нескольких лет сохраняется достаточно высокая для нашего города заработная плата, а производственные мощности компании позволяют на постоянной основе сотрудничать с такими компаниями, как ПАО «Газпромнефть», ПАО «Лукойл» и ПАО «НК «Роснефть», - сказал Каторов.
Глава муниципалитета уточнил, что в начале марта 2022 года правительство Московской области разработало комплексный пакет мер поддержки для предпринимателей, которые помогут торговой отрасли обойти кризисные явления.
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