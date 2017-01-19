Медная кровля: достойный выбор для любого объекта

Выбирая материал для кровли, нужно учесть огромное количество нюансов: все его характеристики, особенности объекта, климатические условия. Но есть такой вариант, который является универсальным — это медь. Она не имеет никаких недостатков, разве что довольно высокую стоимость. Но цена оправдывается уже в первые годы эксплуатации. Если же учесть, что служит медная кровля до ста пятидесяти лет, становится понятно: она бы оправдала и цену в несколько раз больше.



Основные преимущества медной кровли

Вот те характеристики, благодаря которым опытные покупатели и специалисты останавливаются именно на меди:

Устойчивость к разным погодным условиям, высоким и низким температурам, влаге. Крыша не боится дождей, ветров, прямых солнечных лучей. Со временем медь покрывается патиной, которая служит дополнительной защитной оболочкой — свойства материала только улучшаются. На патинирование может уйти от пяти до двадцати с лишним лет, все зависит от климатических условий. Хорошая гибкость материала. Это позволяет изготавливать из меди элементы кровли разных форм, что хорошо видно на примере черепицы. Она может быть самой разной, даже квадратной или ромбовидной. Если у клиента есть желание, по его запросу можно изготовить нестандартные решения, даже неправильной формы. Благодаря гибкости металла можно монтировать кровлю на самых необычных объектах. Не отстает в разнообразии и медная фальцевая кровля, которая тоже может иметь листы разных размеров и любого дизайна. Безопасность для человеческого здоровья. Даже под воздействием негативных факторов медная кровля не выделяет никаких вредных веществ. Это сказывается на микроклимате в доме, который при соблюдении других факторов всегда будет здоровым. Важна экологическая безопасность и в процессе установки изделий — люди могут спокойно работать без применения дополнительных мер защиты. Роскошный вид. Медная крыша — это элитное решение, которое не может не обратить на себя внимание. Если хочется придать зданию красивый, законченный вид, такой выбор себя оправдает. Хорошо смотрится не только едва установленная кровля, переливающаяся на солнце, но и материал, покрытый патиной. Черно-зеленые оттенки покрытия считаются признаком высокого качества.

Выбор медной кровли: для любого проекта

Очевидным преимуществом является то, что медная кровля на современном строительном рынке получила множество разных интерпретаций. Сегодня не обязательно заказывать материал в его чистом виде с красноватым оттенком. Можно выбрать другой цвет: под золото, олово, бронзу, патинированную и оксидированную медь и т. д. Эта возможность позволяет максимально гармонично оформить любой строительный объект. А если хочется дополнительно украсить конструкцию, стоит использовать медные фигурки, флюгеры из этого же материала. Сейчас продают очень красивые изделия тонкой работы, которые займут достойное место на любой крыше. Разбавят этот ансамбль медные фонари, сточные трубы. Все эти элементы послужат нескольким поколениям людей — это идеальное решение для фамильного гнезда.

Следует доверить установку такой крыши тем специалистам, которые сами занимаются продажей материала. Только они хорошо знакомы со свойствами кровли и могут учесть их при монтаже. А еще на таком решении получится значительно сэкономить. Работы под ключ всегда более выгодные для любого клиента. Они позволяют не только получить идеальный результат, но и сохранить массу сил, времени. Это на любом этапе строительства очень важно, если хочется максимально быстро сдать объект и получить долгожданный результат.