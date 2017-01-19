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Медная кровля: достойный выбор для любого объекта
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Бизнес — 19 Января 2017, 01:21
Выбирая материал для кровли, нужно учесть огромное количество нюансов: все его характеристики, особенности объекта, климатические условия. Но есть такой вариант, который является универсальным — это медь. Она не имеет никаких недостатков, разве что довольно высокую стоимость. Но цена оправдывается уже в первые годы эксплуатации. Если же учесть, что служит медная кровля до ста пятидесяти лет, становится понятно: она бы оправдала и цену в несколько раз больше.
Основные преимущества медной кровли
Вот те характеристики, благодаря которым опытные покупатели и специалисты останавливаются именно на меди:
Выбор медной кровли: для любого проекта
Очевидным преимуществом является то, что медная кровля на современном строительном рынке получила множество разных интерпретаций. Сегодня не обязательно заказывать материал в его чистом виде с красноватым оттенком. Можно выбрать другой цвет: под золото, олово, бронзу, патинированную и оксидированную медь и т. д. Эта возможность позволяет максимально гармонично оформить любой строительный объект. А если хочется дополнительно украсить конструкцию, стоит использовать медные фигурки, флюгеры из этого же материала. Сейчас продают очень красивые изделия тонкой работы, которые займут достойное место на любой крыше. Разбавят этот ансамбль медные фонари, сточные трубы. Все эти элементы послужат нескольким поколениям людей — это идеальное решение для фамильного гнезда.
Следует доверить установку такой крыши тем специалистам, которые сами занимаются продажей материала. Только они хорошо знакомы со свойствами кровли и могут учесть их при монтаже. А еще на таком решении получится значительно сэкономить. Работы под ключ всегда более выгодные для любого клиента. Они позволяют не только получить идеальный результат, но и сохранить массу сил, времени. Это на любом этапе строительства очень важно, если хочется максимально быстро сдать объект и получить долгожданный результат.
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