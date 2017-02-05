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Бизнес — 5 Февраля 2017, 16:38
Покупка мебель – процедура сложная и требующая особого внимания к деталям, таким как качество и эстетический вид, и цена. Часто покупка производится исходя из оттеночной гаммы и используемого материала. Многие сегодня предпочитают останавливать выбор на белорусских кухнях.
Изготовители сегодня используют такие материалы:
-дуб. Невосприимчив к влаге. Принято считать наиболее экологичным материалом.
-ольха. Самый мягкий материал с однородной структурой. -черешня. Отличается высокой прочностью. Используется для отделки фасада.
-ясень. Отличается высокими показателями прочности. Материалы – долговечны и прочны. Это идеальный вариант для тех, кто не любит экономить на мебели.
Те же, кто хочет получить хорошую мебель, без переплат, может начать рассматривать шпонированные модели источник.
Многие люди так или иначе просматривали журналы и раздумывали над тем, что указанные цены и размеры вряд ли подойдут для их небольших домов. Белорусские кухни – это вызов сложившимся стереотипам. Положительные отклики – яркое тому подтверждение. Белорусская мебель по стилю и качеству ничем не хуже иностранных аналогов. Шпонированные кухни не так восприимчивы влиянию воды, непритязательны в уходе, если нужно их от чего-то очистить.
Помимо оригинального внешнего вида правильно подобранная мебель внесет уют и тепло в дом. Выбрав мебель теплых цветов можно создать действительно интересный интерьер, не ощутив при этом значительных затрат.
Изготовители мебели опираются на требования покупателей:
-в индивидуальных запросах
-эстетических предпочтениях
-денежных возможностях.
Эти параметры должны быть учтены при изготовлении мебели. Основополагающую роль играет материал изготовления. Дерево, может и привлекательно на вид, но отличается увесистостью и дороговизной. Поэтому белорусские компании предлагаю остановить свой выбор на альтернативе – шпоне.
Шпон – это тонкие плиты, которыми отделываются фасады мебели. По качеству не уступают мебели из натурального дерева. Главный плюс шпонированной кухни – небольшая масса, так как материал легче чем настоящее дерево.
В последние годы люди озаботились вопросом экологичности материалов и мебель не стала исключением. Поэтому, если заботитесь о природе, то покупайте кухню из шпона. Такая кухня отлично впишется в любую обстановку.
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