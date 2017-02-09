Применение и использование квадрокоптеров в бизнесе и частным образом.

Какие квадрокоптеры с камерами бывают и как их можно использовать?

Беспилотная техника постепенно внедряется во все сферы нашей жизни. Активно осваивают сферу дронов и отечественные предприниматели. Квадрокоптер с камерой один из наиболее популярных видов данной техники. Используется как в интересах частных лиц, так и для бизнеса. Компания ARMAIR более 3 лет занимается комплексными поставками и обслуживанием данного вида техники. За годы работы мы собрали определенную статистику и данные по покупкам наших клиентов.

Какие квадрокоптеры на радиоуправлении с камерами лучше всего берут и для чего?

Среди дорого сегмента наиболее популярна техника компании DJI - производитель легких дронов, с электродвигателями. Поставляют DJI Inspire 1, Inspire 2, Phantom 4, Phantom 4 PRO. Аппараты приобретаются для оказания услуг видео и фотосъемки, для съемки свадеб, праздников. А также для фотографирования и облета недвижимости (коттеджи, земли, объекты, сооружения).

Также квадрокоптеры с камерами 4K, HD широко используются в спортивной сфере, для selfi съемки, для съемки спортивных состязаний и соревнований. Одним из лидеров производителей данной техники является компания Lily. Они выпускают аппараты под одноименным названием. Аппараты представляют собой мини коптеры, камера и устройства записи, которых включается при подбрасывании дрона вверх. Находящийся с Вами маячок посылает сигналы дрону, за которым он следует и производит видео фотосъемку в полете.

Также наша компания поставляет на рынок профессиональный класс техники. Это квадрокоптеры и гексакоптеры марки SUPERCAM. Данные изделия могут находиться в воздухе до 1 часа и более, двигатель – электрический, предназначение – облет и мониторинг протяженных объектов, трубопроводов, теплотрасс, дорог. У DJI, к примеру, время полета всего лишь 15-20 минут. Также мы поставляем на рынок квадрокоптеры, способные работать в условиях крайнего севера. Аппараты работают в условиях от плюс 40 до -40 градусов по цельсию.

Желаете посмотреть все модели и их характеристики? Посетите наш сайт по квадрокоптерам по данной ссылке: https://bespilotnik24.ru/kvadrokoptery/