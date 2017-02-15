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Какая деталь гидравлической тележки самая главная?

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Бизнес — 15 Февраля 2017, 15:30

Какая деталь гидравлической тележки самая главная?

Конструктивно вилочные гидравлические тележки, используемые на большинстве складов, очень просты. Все их узлы можно сосчитать буквально по пальцам одной руки: рама, вилы, ручка управления, гидравлическая система и колеса с роликами – все! Но что из этого самое важное? Пожалуй, именно гидравлика. Ведь именно она делает этот вид складской техники максимально удобным и универсальным в эксплуатации. А потому при выборе тележек оценке гидроблока, как и грамотному уходу за ним в будущем, стоит уделять особое внимание.

Какие плюсы у гидравлической системы?

Видов техники для перемещения по складу различных грузов масса, одних только разновидностей тележек можно упомянуть не меньше дюжины: платформенные, складные, ярусные, с бортами, большегрузные, лестничные, для бочек/баллонов, поворотные, электрические, подъемные столы и т.д. Но гидравлические модели среди них занимают особое положение. Связано это с целым рядом преимуществ, которые дает пользователю такая техника. С одной стороны, эти тележки могут не просто перевозить грузы (как те же платформенные), но и поднимать или опускать их, что повышает удобство и скорость работы (например, при разгрузке грузовой машины или же выгрузке на пандусы). С другой, модели с гидравликой заметно дешевле и проще в обслуживании, чем с электроприводом, да и не нуждаются в регулярной подзарядке батареи через каждые несколько часов работы. Благодаря этому такая техника – оптимальный баланс всех характеристик, включая цену.


Какая деталь гидравлической тележки самая главная?

Что важно в конструкции гидравлики?

Гидравлическая система достаточно проста и представляет замкнутый контур, где ключевая роль отведена насосу, заполненному маслом. Чтобы задействовать его, необходимо качать вверх/вниз управляющую ручку тележки, как рычаг у любого насоса, – и тогда вилы будут подниматься или опускаться. Обычно достаточно в районе 10-15 этих качаний ручкой, чтобы груз поднялся на максимальный уровень (он может достигать, кстати, 80-100 см у высокоподъемных моделей).

По такому принципу работают все гидравлические тележки. Но некоторые могут иметь дополнительное оснащение гидроблока: от усиленной конструкции до весов с принтером. Но среди них наиболее значимых можно выделить следующие:

  • разнообразная защита: полностью герметичный корпус блока убережет от возможных протечек, специальные клапаны не позволят тележке работать с перегрузом и избавят от разбалтывания креплений, особое исполнение не даст гидравлике замерзнуть при температурах до -25° C (пригодится, если техника используется в рефрижераторах или зимой на улице);
  • Quicklift, двухкамерный гидроузел и им подобные системы: специальная доработка рабочей системы насоса позволяет на порядок ускорить подъем или опускание вил тележки – в таком случае нужно примерно вдвое меньше качаний, поскольку их вертикальное перемещение происходит, когда ручка управления движется и вниз, и вверх.

Обратите внимание: ресурс гидравлической тележки – это во многом ресурс как раз гидроблока. При его выходе из строя ремонт нередко не очень целесообразен – проще и дешевле купить новую технику. И если дешевые китайские тележки от малоизвестных производителей выдерживают в районе 20 тысяч циклов подъема (примерно соответствует 1-2 годам эксплуатации), то продукция более серьезных брендов может обеспечить до 50-60 тысяч таких циклов (и соответственно 5-8 лет работы).


Какая деталь гидравлической тележки самая главная?

Как сохранить гидроузел в рабочем состоянии?

Но, конечно, эти цифры ориентировочные – и очень многое зависит от конкретных условий эксплуатации. Чтобы гидравлическая тележка исправно выдержала весь заявленный срок службы, нужно соблюдать несколько несложных правил:

  • качать правильно: следите за тем, чтобы мастера доводили управляющую ручку по время подъема или опускания вил до крайних положений – иначе нагрузка на насос и всю систему заметно повышается;
  • не перегружать: хотя некоторые компании проводят испытания тележек с тройной нагрузкой, не стоит регулярно загружать их даже до номинальной грузоподъемности – лучше оставлять некоторый запас в этом вопросе;
  • регулярно обслуживать: грамотный и квалифицированный сервис нужен тележке не только, когда появились скрипы, треск или протечки, но и просто время от времени – такое ТО и замена масла позволят избежать поломок.

А если у вас возник вопрос, где же лучше приобрести вилочные гидравлические тележки, одни из самых выгодных условий предлагает компания «Горторгснаб». В ее каталоге вы встретите десятки моделей такой техники самых разных брендов, от Smart и EP до Eoslift и Pfaff, – и все по очень привлекательным ценам!



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