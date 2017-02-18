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Требования, предъявляемые к элитной недвижимости

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Бизнес — 18 Февраля 2017, 20:20

На странице http://5405050.ru/ можно купить элитную недвижимость в Москве, не задумываясь о соответствии объектов к категории «элит». Однако подобных «честных» агентств недвижимости в столице не так много. Большинство посредников ставят перед собой одну единственную цель — продать квартиру как можно дороже. Опыт продавца позволяет выдавать стандартные объекты за элитные, выручая значительно больше средств для клиента. Последний, в свою очередь, благодарит агента преимущественными «чаевыми». Данная схема устраивает всех, кроме покупателя.

Оказывается сегодня в Москве можно купить обычный таунхаус или коттедж по цене элитного! Готовы ли вы отдать стоимость фирменного товара за плохую или пусть даже хорошую подделку? Как отличить элитный объект недвижимости от обычного?

Основные критерии

Купить элитную квартиру в Москве не так-то и сложно. Рынок столицы представлен в широком разнообразии. Среди недвижимости премиум-класса можно встретить пентхаусы, многоуровневые квартиры, апартаменты, резиденции, таунхаусы, коттеджи, одноуровневые квартиры и т. д. Судя по этому списку, можно понять, что названия объектов редко выдают суть и класс недвижимости. Исключениями являются пентхаусы и резиденции, которые в априори не могут относиться к средней или низкой ценовой категории. Поэтому каждый потенциальный покупатель должен чётко представлять, что такое элитная недвижимость, и что в ней должно быть.

  1. Место расположения. Все элитные объекты располагаются в центральных районах, рядом с объектами этого же класса. Если вам предлагают купить квартиру в СВАО, нужно задуматься об её соответствии этому критерию.
  2. Соседство. В данный пункт можно отнести здания, учреждения и людей. В элитных новостройках чаще всего приобретают квартиры известные и уважаемые люди. Рядом с домом может находиться известный на весь мир ресторан, здание государственной думы, лучший фитнес-центр Москвы, уникальный музей, именитый парк и т. д.
  3. Внешний вид и внутреннее оформление. Купить элитную квартиру — значит получить жильё в здании с уникальной архитектурой, созданном по современной технологии. Для разработки таких проектов, часто приглашают иностранных специалистов. Использование натуральных материалов обеспечивает безупречный вид, надёжность и прочность строения в целом.
  4. Техническое оснащение. Как правило, элитные объекты оборудованы по последнему слову техники. В последнее время стала очень популярная технология «умный дом».
  5. Услуги. Недвижимость самого высокого класса обеспечивается рядом организаций. Здесь обязательно предусмотрена охрана, сервис по уборке помещений, диспетчерская служба и т. д.
  6. Комфорт. Данный критерий отражён в наличии подземного паркинга не несколько автомобилей для каждой квартиры, минимальном количестве соседей (5-30), большой площади помещений и преимущественной высоте потолков.

Сюда так же можно отнести инфраструктурные удобства, к примеру, наличие в доме СПА-салона, детского сада или спортивного центра.



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