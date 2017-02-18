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Требования, предъявляемые к элитной недвижимости
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Бизнес — 18 Февраля 2017, 20:20
На странице http://5405050.ru/ можно купить элитную недвижимость в Москве, не задумываясь о соответствии объектов к категории «элит». Однако подобных «честных» агентств недвижимости в столице не так много. Большинство посредников ставят перед собой одну единственную цель — продать квартиру как можно дороже. Опыт продавца позволяет выдавать стандартные объекты за элитные, выручая значительно больше средств для клиента. Последний, в свою очередь, благодарит агента преимущественными «чаевыми». Данная схема устраивает всех, кроме покупателя.
Оказывается сегодня в Москве можно купить обычный таунхаус или коттедж по цене элитного! Готовы ли вы отдать стоимость фирменного товара за плохую или пусть даже хорошую подделку? Как отличить элитный объект недвижимости от обычного?
Основные критерии
Купить элитную квартиру в Москве не так-то и сложно. Рынок столицы представлен в широком разнообразии. Среди недвижимости премиум-класса можно встретить пентхаусы, многоуровневые квартиры, апартаменты, резиденции, таунхаусы, коттеджи, одноуровневые квартиры и т. д. Судя по этому списку, можно понять, что названия объектов редко выдают суть и класс недвижимости. Исключениями являются пентхаусы и резиденции, которые в априори не могут относиться к средней или низкой ценовой категории. Поэтому каждый потенциальный покупатель должен чётко представлять, что такое элитная недвижимость, и что в ней должно быть.
Сюда так же можно отнести инфраструктурные удобства, к примеру, наличие в доме СПА-салона, детского сада или спортивного центра.
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