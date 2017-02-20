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Текстильные принадлежности для отелей, о чем нужно помнить

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Бизнес — 20 Февраля 2017, 14:25

Эффектно выделить своё заведение среди сотен других можно не только с помощью оригинального дизайна интерьера или учтивого персонала, но и используя качественный текстиль для гостиниц. На первый взгляд, эта незначительная деталь не важна для обычного посетителя, но это не совсем так. Уют и комфорт постояльцев зависит именно от таких неброских нюансов. Насколько мягкие и приятные полотенца и халаты, хорошо ли защищают шторы от утренних солнечных лучей и комфортно ли спать в постели.

Ключевые характеристики

Покупая текстильную продукцию для гостиницы, лучше отдать предпочтение качественным изделиям от производителя. При выборе необходимо обратить внимание на следующие параметры:

1.                  Содержание хлопка. Многие производители давно отказались от полностью натуральных тканей в пользу смесовых материалов. Они хорошо пропускают воздух и влагу, поэтому не вызывают аллергических реакций. Хлопковые ткани с небольшим содержанием искусственных нитей не электризуются, а также просты в уходе. Кроме того, они обходятся дешевле, а служат больше.

2.                  Эксплуатационные характеристики. При выборе качественного текстиля следует особое внимание уделить долговечности материалов, как долго они сохраняют безупречный внешний вид, яркость красок и насколько легко поддаются уходу. Например, ткань перкаль не только отличается повышенной прочностью и хорошо утюжится, но и на 100% состоит из хлопка. Кроме того, она гладкая и мягкая на ощупь, что увеличивает комфорт сна.

3.                  Внешний вид. Это не только тип ткани, из которой пошиты постельные принадлежности, но и качество обработки. Строчки должны быть ровными, а окрас — равномерным. На поверхности отсутствуют катышки и узелки.

Качественные текстильные изделия являются доказательством хорошего отношения к гостям, подчёркивает уровень отеля. При выборе к ним предъявляются особые требования. Ткани должны быть красивыми и стильными, приятными на ощупь и практичными, не требующими особого ухода и сохраняющими свои эксплуатационные характеристики долгие годы.

Яркое отличие или нужен ли вам логотип

Помимо выбора типа ткани для пошива текстильных принадлежностей, необходимо продумать такую деталь, как фирменный логотип. Нужен ли он для отеля и для чего предназначен? Фирменный логотип выполняет несколько задач, основная из которых — повышение потребительской лояльности. Это привлекательный и запоминающийся символ, отображающий подлинный стиль и традиции отеля. С его помощью нужно не только выделить собственный бренд среди множества конкурентов, но и заинтересовать конечного потребителя.

Визуальный знак, который встречается не только на текстильных принадлежностях (постельном белье, полотенцах, халатах, тапочках и т. д.), но и на униформе, запоминается на уровне подсознания. Он служит неким «якорем», формирующим положительные ассоциации, связанные с отелем.

Где выгодно заказать текстиль

Для успешной организации гостиничного бизнеса необходимо тщательно продумать все детали. Выбирая текстильные принадлежности с логотипом, нужно помнить про следующие позиции:

·                    постельные принадлежности. К ним относятся все элементы, необходимые для правильного укомплектования кровати — от матрасника до покрывала, подушек и одеял;

·                    полотенца разных размеров и качества (махровые или вафельные);

·                    одноразовые тапочки и махровые халаты.

Выбирая текстильные принадлежности, предпочтение лучше отдать сотрудничеству напрямую с производителем. Это позволит не только существенно сэкономить, но и приобрести продукцию, разработанную по индивидуальному заказу. Ещё одним преимуществом является тот факт, что абсолютно весь текстиль будет выполнен в едином стиле.

"Источник: www.vtk-hotel.ru"



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