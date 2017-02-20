Основы выбора стеллажного оборудования для магазинов

Любой торговый объект не обходится без специального торгового оборудования. Независимо от того, будет ли это гипермаркет или небольшой магазин, для организации торгового зала потребуются стеллажные системы. Современные конструкции сегодня имеют эстетичный внешний вид. К тому же они не лишены практичности.

Торговые стеллажные системы существенно отличаются от складских стеллажей. Это находит своё отражение и во внешнем дизайне, который отличается стильностью и оригинальностью, и разнообразием конструктивных решений. Последнее связано с их многофункциональностью и широтой назначения. Прежде чем сделать покупку, нужно определиться, какому же варианту отдать предпочтение.

Как выбрать торговые стеллажи?

Один из критериев выбора – назначение. Как известно, ассортимент торгового предприятия может быть самым разнообразным, и именно это становится изначальным критерием выбора. Так, на официальном сайте Stahler в каталоге представлены стеллажные системы по типу торговых пространств:

для электроники;

для формата DIY – удобно, надёжно, функционально;

стеллажи островные формата Household;

для детских товаров;

для товаров продовольственной группы;

для алкоголя;

«дрогеры»;

для одежды и обуви;

для книг и журналов;

для зоотоваров и т.д.

Какие требования выдвигаются к современным стеллажным системам?

Одно из главных требований – надежность и безопасность. Высокие требования выдвигаются к устойчивости и надежности конструкции стеллажного оборудования. С одной стороны оно должно быть функциональным и практичным, а с другой – должно быть безопасным для клиентов и сотрудников магазина.

При выборе рекомендуется обратить внимание на тип и качество используемых для изготовления стеллажей материалов. Примером высокого качества могут служить стеллажи Stahler, изготавливаемые из высокопрочной стали, которая обладает отличной устойчивостью к механическим повреждениям и нагрузкам различной степени. При этом устойчивость систем основывается на тщательной продуманной конструкции каждой модели и использовании стойки с замкнутым профилем и прочном соединении узла «стойка-база».

Заказ качественного современно стеллажного оборудования является важным элементом успешного развития торгового предприятия. Это одновременно позволяет решить вопросы организации и оформления торгового пространства и создания положительного имиджа продвинутой надежной компании.