Тренчкот: история создания



Не секрет, что практически все существующие пальто женские были заимствованы дамами из мужского гардероба. Не является исключением и тренчкот.

Его история тесно связана с военными. Именно этим фактом объясняется особенный дизайн пальто, предусматривающий наличие:

погонов;

пары рядов пуговиц;

вместительных карманов;

большого отложного воротника.

Но, несмотря на брутальную историю, тренч гармонично сочетается с элегантными и женственными нарядами, что делает его незаменимым в арсенале современных модниц.

Бой за авторство

Углубляясь в события прошлого, с уверенностью можно говорить исключительно о том, что родина тренчкота — Великобритания. А вот на авторство претендуют сразу два бренда:

Aquascutum;

Burberry.

И даже тот факт, что компания Burberry начала производство таких пальто на 50 лет позже своих конкурентов, не способен заставить ее представителей признать поражение. Ведь для пошива изделий они сразу же начали использовать собственную запатентованную ткань, что, по их мнению, и является главным отличием настоящего тренчкота.

Подобное положение вещей сложно назвать удовлетворительным для производителей, желающих получить пальму первенства. Однако покупатели от этого только выигрывают. Ведь их вниманию предлагается широкий ассортимент стильных и качественных пальто, из которого каждый может выбрать подходящую модель.

От военных до кинозвезд

Военные, для которых были предназначены первые тренчи, быстро оценили преимущества этой верхней одежды. Практичный крой и водоотталкивающий материал не могли остаться без должного признания. Поэтому пальто постепенно перешли из разряда формы в категорию незаменимой повседневной одежды. Но они так и оставались прерогативой людей, несущих службу.

Положение дел изменил кинематограф. С началом Второй мировой войны американские кинозвезды все чаще стали появляться на экране в одежде в стиле милитари. Несмотря на то, что Штаты не были втянуты в конфликт в такой мере, как европейские страны, оставить без внимания царящие в мире настроения не представлялось возможным.

Следуя примеру любимых киногероев, модники сделали тренчкот обязательной составляющей собственных гардеробов. А производители поддержали подобный энтузиазм новыми коллекциями.

Постепенно удобные плащи завоевали любовь женщин. В таком наряде блистали многие известные личности. Даже принцесса Диана неоднократно появлялась на публике в этом пальто.

Что касается современных тренчкотов, они невероятно разнообразны. Классический фасон используется для пошива не только демисезонных изделий. Теплые пальто соответствующего кроя, дополненные меховой отделкой, можно носить зимой. А легкие шелковые плащи с неизменными погонами и широким поясом удачно дополняют летние комплекты.

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