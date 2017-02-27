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Решетки на окна

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Бизнес — 27 Февраля 2017, 01:16

Часто решетки в доме выглядят непрезентабельно. Для владельцев решетки – это надежная защита от проникновения злоумышленников. Обезопасить свой дом сегодня можно при помощи красивых и прочных решеток.
Но к этому вопросу стоит подойти правильно.
Легче всего найти необходимые сведения от родных и близких, которые не так давно разместили решетки на окнах.
Кроме того, всегда можно связаться со специалистами. Можно съездить в офис компании, чтобы убедится в ее надежности. Многие компании предлагают клиентам ознакомится с товаром на выставочном стенде. Таким образом, можно обговорить орнамент и качественность покраски.
Решетки на окнах metalius.ru/reshotki/ по типу фиксации могут быть стандартными и распашными, а также раздвижными и съемными. В этом вопросе вы можете проконсультироваться с мастерами. Принято считать самым качественными стандартными решетки, но при непредвиденных ситуациях выбраться через такое окно будет невозможно. То есть необходимо некоторые решетки сделать распашными с врезным замком.
Раздвижные модели – это оптимальный вариант при аварийных ситуациях. Однако такие модели имеют определенные минусы: они делаются из соединенной крест-накрест полосы, что делает их менее эффективными. Некоторые изделия фиксируются внутри помещения.
После того, как вы определились с типом фиксации, необходимо выбрать из какого профиля будет решетка – прутка, квадрата или полосы.
Металлические изделия из прутка прочнее, чем полоски, так как для их производства применяется стальной профиль размером 12-20 миллиметров. В тоже время стоимость полоски значительно дешевле.
После того, как выбрали профиль, решайте каким будет орнамент. Все будет зависеть от вкуса и денежных возможностей клиента.
Привлекательнее всего выглядят решетки из квадратов и прутка. Полоски не представляют собой художественной ценности.
Изделия из полосок сложнее сделать равномерными, если орнамент представляет собой повторяющиеся детали. Если симметрия для вас прежде всего, то остановите свой выбор на комбинированных моделях. В этом случае специалист подгонит заказ под нужные размеры. Такая работа, конечно, обойдется значительно дороже.
Собрать изображение можно по наброску клиента. Специалист может подстроится, если клиенту нравится какой-то определенный рисунок образца, остальное будет собрано из других элементов. Стоимость такой работы увеличится.

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