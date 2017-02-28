Какой дом на колесах купить семье для путешествий?

Тем, кто собирается в ближайшее время купить дом на колесах, пригодится информация на портале «Автопоиск». Согласно каталогу объявлений, собранных с российских авторынков, на данный момент доступны варианты автодома в пределах 185 600-440 000 рублей.

Особенности российского рынка автодомов

Ценовой диапазон кемперов зависит от класса техники, состояния, года выпуска и функциональности. Можно выделить две основные группы:

Подержанные автодома. Новые модели.

Чтобы купить дом на колесах по минимальной цене до 500 000 рублей, придется выбирать подходящий вариант среди б/у техники старше 10 лет с минимальным набором функций. Владельцу вместительного нового автобуса придется заплатить за максимальный комфорт и просторный салон с высокотехнологичным оборудованием свыше 2 000 000 рублей.

Оригинальный дом на колесах Mercedes-Benz в России

Как сообщают журналисты агентства «АВТОСТАТ», в 2015 году на российский рынок поступили новые автодома немецкого бренда Mercedes-Benz. Модель Marco Polo Activity характеризуется вместительным салоном, рассчитанным на 5 спальных мест. Широкие возможности трансформации обеспечат комфорт во время путешествия дружной компанией или большой семьей.