Какой дом на колесах купить семье для путешествий?

Бизнес — 28 Февраля 2017, 08:14
Если вы ведете активный образ жизни и любите путешествовать с друзьями или родными, вам понадобится вместительный и удобный транспорт. Для этих целей лучше всего подойдет дом на колесах. Он позволит с комфортом разместить всех пассажиров и избавит от необходимости поиска места для ночлега при остановке в населенном пункте и во время отдыха на природе.
Для выбора транспорта важно учесть:
- количество пассажиров;
- дальность поездок;
- мощность двигателя;
- планировку;
- систему отопления;
- кондиционер;
- состояние сантехники;
- прочность обшивки и ходовой части.
Выбирайте автодом с учетом личных предпочтений и состава семьи:
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- Прицеп с двумя комнатами на 5 человек — подходящий вариант для молодого семейства с детьми погодками.
- Двухосный прицеп-дача на 6 человек — позволяет с комфортом разместиться всем членам семьи на отдельных кроватях.
- Автодом на основе пассажирского автобуса — полноценное передвижное жилище с раздвижными стенами для индивидуальной планировки.
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Тем, кто собирается в ближайшее время купить дом на колесах, пригодится информация на портале «Автопоиск». Согласно каталогу объявлений, собранных с российских авторынков, на данный момент доступны варианты автодома в пределах 185 600-440 000 рублей.
Особенности российского рынка автодомов
Ценовой диапазон кемперов зависит от класса техники, состояния, года выпуска и функциональности. Можно выделить две основные группы:
- Подержанные автодома.
- Новые модели.
Чтобы купить дом на колесах по минимальной цене до 500 000 рублей, придется выбирать подходящий вариант среди б/у техники старше 10 лет с минимальным набором функций. Владельцу вместительного нового автобуса придется заплатить за максимальный комфорт и просторный салон с высокотехнологичным оборудованием свыше 2 000 000 рублей.
Оригинальный дом на колесах Mercedes-Benz в России
Как сообщают журналисты агентства «АВТОСТАТ», в 2015 году на российский рынок поступили новые автодома немецкого бренда Mercedes-Benz. Модель Marco Polo Activity характеризуется вместительным салоном, рассчитанным на 5 спальных мест. Широкие возможности трансформации обеспечат комфорт во время путешествия дружной компанией или большой семьей.
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На момент поступления первых экземпляров в Россию можно было купить дом на колесах этой марки по цене 2 569 000 рублей с минимальной комплектацией. В стандартной комплектации автомобиль оснащен трехместным сиденьем, раскладывающимся в удобную кровать, и спальным местом под крышей. Внутреннее пространство багажного отделения расширяется вдвое. Высота 1,98 см дает возможность расположить транспортное средство в стандартном гараже, на подземной стоянке или автомойке.
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