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Борьба демократов с Трампом
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 28 Февраля 2017, 16:26
Демократическое крыло разработало план по импичменту действующего президента США, главная роль отводится СМИ.
Оппоненты Трампа из либерального лагеря продолжают противостояние. Они не хотят принимать победу Дональда Трампа, и хотят избавиться от ненавистного президента к 2020 году. Трампоненавистники разработали план, целью которого является избавление от Трампа в 2019 году или ранее.
Согласно https://www.griffon.media/polls, либералы не могут объявить импичмент действующему президенту, несмотря на его низкий рейтинг. Конгресс контролируют республиканцы, а они без веских доказательств не поведут главу страны на плаху. Либерала поэтому намерены бороться с президентом множеством уколов – высказывать недовольство его политике, привлекать внимание прессы к его персоне. Кроме того, они собираются всячески его оскорблять.
Трампа постоянно называют приспешником Путина. В данное время все американские спецведомства проводят расследование по поводу сговора РФ и предвыборного штаба Трампа. Основную часть работы возьмет на себя АНБ – сегодня ведомство проверяет все коммуникации. Удалось установить постоянные контакты, в случае установления сотрудничества Трамп и его команда будут сметены. Такого мнения придерживается политолог Финансового университета Сергей Костяев.
Спецслужбы не могут предъявить президенту обвинения, так как у них отсутствуют доказательства. Но либералы, что очень скоро смогут добиться импичмента. Они считают, что постоянное давление заставит команду президента делать ошибки. Одна победа в этой охоте у них есть – не так давно вынужден был подать в отставку советник по нацбезопасности Майкл Флинн. Если новое правительство не буде ничего делать, то не сможет продуктивно руководить страной, и рейтинг президента упадет.
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