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Бизнес — 7 Марта 2017, 16:18
Кеды – это обувка с тканевым верхом и резиновой подошвой. Рассчитаны на ежедневное использование и спортивные занятия. Кеды очень удобны и отличаются привлекательным внешним видом.
Как правило, эта обувь приобретается для ежедневного ношения, однако часто может пригодится специальная обувь – для занятий спортом. Обычно имеет плотный вверх из кожа или замши. Качественность спортивной обуви обеспечивает специальный шов и прошивка. Чтобы ноги дышали используется перфорация.
Спортивные кеды Vans магазин – это прежде всего плоская подошва, без орнамента, обеспечивающая хорошую сцепку с поверхностью. Тонкая подошва придет в негодность быстрее. Спортсменам кедов хватает на месяц использования. Кеды позволяют амортизировать удары при помощи специальных сот и супинаторов.
Дизайн. На прилавках сегодня выставлены самые разные модели кед по цветам и высоте. Покупая обувь следует акцентировать внимание на более важные моменты, чем внешний вид. Главным образом носок и боковина должны быть сделаны из прочного материала. Лучше, если это будет резина, но подойдет и просто уплотненный верх. Подошва обязательно должна быть высокопрочной, чтобы не создавать неудобства стопе при ходьбе, протектор должен иметь четкий рисунок. Прочность можно определить просто согнув кеды пополам. В кедах обязательно должно быть несколько стелек, чтобы постирать.
Особенности производства. Качественные кеды делают из хороших материалов. Верх не должен иметь дефектов. Швы могут быть только ровными, никаких очевидных изъянов не должно быть. Не должно оставаться следов клея на проклеенных частях.
Сезонность. Кеды бывают разными. Можно носить их как летом, так и зимой. На коробке обычно отмечено температурный режим ношения обуви. Стоит отметить, что к зимней обувке выдвигаются особые требования – подошва должна быть рифленой и не скользить по льду. Стелька обязательно плотная.
Размер. В эпоху интернет-магазинов, к выбору размера обувки следует подойти внимательно. До того, как купить кеды, ознакомьтесь с размерной сеткой и соотнесите с размером своей ноги. Мерить размер лучше всего вечером ввиду того, что нога к этому времени увеличивается. Поставьте ногу на картонку и обведите. Полученное расстояние от большого пальца до пятки и будет искомой величиной. Кеды постарайтесь мерить стоя. Размер должен подойти сразу, так как вы его больше не разносите.
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