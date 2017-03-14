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Открытие интернет-магазина
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Бизнес — 14 Марта 2017, 15:56
Интернет-магазин – это гарантия успеха в бизнесе.
Принцип работы такой же, как и в обычном магазине. Закупается товар, продается, выставляется на обозрение перед заходом клиента. Тот делает покупку и вы получаете прибыль. Помощь в создание интернет магазинов вам сегодня могут оказать специализированные компании.
Плюсы интернет-магазина, как отмечает markintalk.ru, очевидны. Всю работу вы производите с небольшими затратами. -на сайте клиенты могут рассмотреть вашу продукцию, оценить предлагаемый ассортимент.
-быстро создается база данных клиентов.
-работает магазин постоянно, несмотря ни на что. Кроме того, в любое время клиента консультируют на счет товара, цены. Вы избавляетесь от необходимости платить за аренду помещения, оплачивать коммуналку. Магазин продолжает работать, в то время как вы отдыхаете.
-нет необходимости набирать большой штат и оплачивать ему зарплату. В магазине весь товар выставлен на витрине, вся информация о нем также есть на сайте, кроме того, используется формы для заказа.
-оптимальнее всего использовать интернет для продажи товаров. Это удобно.
-вы избавляетесь от затрат на содержание складских помещений.
Как же работает магазин?
1.Покупатель заходит на страничку и подбирает то, что ему нужно по выгодной цене. Доступность обеспечивает минимальная накрутка на оптовые расценки.
2.После проведения заказа, представитель магазина делает заказ у поставщика.
3.В сжатые сроки продукция доставляется покупателю. В результате покупатель получает ожидаемый заказ, а магазин доход. Рекомендации для тех, кто открывает магазин в Сети. Если выбрали торговой площадкой интернет, то помните, что просто не будет. Некоторые совсем не видят трудности: разработал сайт, создал витрину и деньги потекли рекой. В реальности, как и в любой сфере, вам придется вложить свое время и деньги.
Преимущества и недостатки интернет магазина в сравнении с обычным.
Обычный магазин это:
-возможность увидеть товар в непосредственной близости
-высокий уровень доверия, так как продукция может быть опробована на качество.
Недостатки обычного магазина:
-трудности в раскрутке из-за высоких вложений
-большие траты каждый месяц – аренда, коммуналка, заработная плата.
Интернет-магазин это:
-небольшие стартовые вложения
-удобство управления
-минимум проверок со стороны властей
-доступные расценки.
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