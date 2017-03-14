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Рулонные газоны

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Бизнес — 14 Марта 2017, 16:02

Тот, кто заботится о состоянии своего участка, необходимо проследить за состоянием газона. Как правило, землю возле дома засеивают различными травами, которые через некоторое время превращаются в прекрасный зеленый настил. Однако использование этого способа не всегда уместно, так как отнимает много сил и времени. Оптимальнее всего выбирать рулонные газоны.
Плюсы и минусы рулонных газонов.
-Простота использования. Газоны на http://idealgrass.ru/ невосприимчивы к холоду. Помимо того, чистится такое покрытие очень просто.
-Практичность. Растет в любом месте, даже том, которое скрыто от света. Ввиду того участок будет ярким и сочным. Газон всегда можно обновить. Все, что нужно – это убрать ненужную вам часть и заменить ее на новую. Однако покрытие все же придется поливать.
-Можно использовать на неровных поверхностях. Покрытие скрывает неровности поверхности, выравнивая участок.
-Высокая стоимость. Обойдется вам в 6-65 рублей за квадрат. Конечно, покупка обойдется вам недешево. Однако высокие траты оправдают себя в будущем. Вы не будете тратить свое время и силы на переоснащение газона.
Разновидности газонов.
-обычный. Как правило, размещают на дачах, приусадебных участках.
-многофункциональный. Используют там, где мало света. Красивые оттенки газона обеспечиваются неприхотливыми в использовании травами.
-спортивный. Обычно размещают там, где наблюдается активное движение.
Газонное покрытие может себе позволить не каждый. Расценки на покрытие варьируются в зависимости от разновидности. Допустим, обычный газон обойдется в 50-56 рублей. Плюс его в том, что использована качественная трава. Многофункциональные газоны продаются за 66-96 рублей за квадрат. Можно использовать на загородных участках тем, у кого нет времени на уход за покрытием. Использованные травы отличаются неприхотливостью и можно не переживать за регулярную обработку газона. Конечно, использовать газон на всех 6 сотках у дачников не получится. Однако всегда можно разместить покрытие только на части участка. Остальное можно засеять травой.
Особенности ухода.
-Перед укладкой лужайки, подготовьте участок – выровняйте почву, засыпьте грунтом.
-Не стоит устанавливать газон в осеннее время ввиду того, что трава просто не успеет прорасти в земле.
-Помните о том, что придется сделать уклон. Таким образом вы избежите застоя влаги.

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