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Пробковое напольное покрытие

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Бизнес — 18 Марта 2017, 01:15

Пробковое напольное покрытие стало необычайно популярным в последние годы в среде людей различных предпочтений. Пробка – это идеальный способ отделать пол. Имеется ввиду использование пробки в качестве надежного покрытия. Пробка задействуется для улучшения эксплуатационных показателей.
Покрытие изготавливается из коры пробкового дуба, растет который на Средиземноморье. Кора представляет собой сырье из множества слоев с пузырьками воздуха. Это наделяет пробку высокими изоляционными качествами. Помимо того, воздух придает материалу эластичности. Это позволяет ему быстро восстанавливать форму.
Чтобы получить пробковое покрытие, пробку режут на мелкие части и кладут под пресс. Выделяемое при этом процессе вещество, делает материал невосприимчивым к воздействию влаги, более электропроводимым и прочным.
После того, как состав спрессован, начинается изготовление материала, который и используют для отделки покрытий. Для этого из мелкой крошки делают два слоя, посредине которых размещают смолу и пыль. Сверху накладывается шпон. Крошку часто используют для вскрытия крафтовой бумаги. Часто именно так создается популярный утеплитель для пола.
В зависимости от типа фиксации полы corksribas делятся на клеевые и плавающие. Для того, чтобы получить плавающие, применяют плиты плотностью 9-12 миллиметров. Часто такая система имеет виниловую подложку. Удобство этой разновидности покрытий состоит в простоте установки, возможности переустановить покрытие. Использовать плавающие покрытия получится только в помещениях с сухим воздухом. В помещениях с высокой степенью влажности они просто испортятся.
Для изготовления клеевых полов применяют пробковый материал в форме панелей плотностью 2-6 миллиметров. Панели имеют специальное приклеивающееся основание. Крепить их легко. Но и снять такие полы после фиксации будет непросто. Поэтому использовать его лучше в тех ситуациях, когда вам требуется долговечное покрытие. Стоит отметить, что пробковые полы прослужат вам от 5 до 10 лет. После этого покрытие нужно будет вскрыть лаком, чтобы оно прослужило еще столько же лет.
Пробковым поверхностям характерен ряд параметров, которые проявляются во время установки и использования. Невысокая теплопроводность не всегда допускает использование их в комбинации с теплыми полами. Пробковый пол может быть расположен лишь под системой теплого пола.

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