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Power Bank и особенности его использования

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Бизнес — 20 Марта 2017, 17:04

Довольно часто телефон разряжается полностью и зарядить его нет возможности. Конечно, у вас может быть запасной аккумулятор. Но как быть, если в дороге у вас оказалось много гаджетов. В этой ситуации вам поможет Power Bank – портативное зарядное устройство.
Что же представляет собой это устройство? Прежде всего это гаджет для сохранения энергии. Иначе называется универсальная мобильная батарея. Предназначен для передачи заряда любой электронной технике через usb-соединение. Главные производители Yoobao, Drobak, TP-LINK и Xiaomi. Самый популярный – последний ввиду хорошего сочетания цены и качества.
Отличительные характеристики мобильных зарядок в типе и емкости батареи. Выпускаются батареи на 500 и на 20 000 мАч. По форме могут быть как маленькими, так и достигать размера фотоаппарата. Наибольшим спросом пользуются литий-ионные аккумуляторы, однако в продаже имеются и литий-полимерные.
Для отслеживания уровня заряда в каждой зарядном устройстве headmarket.ru есть экран. Жк-экран встречается редко, обычно в дорогих зарядках. Как правило, в батареях используется led индикаторы, но по ним невозможно отследить насколько зарядился аккумулятор.
Для того, чтобы зарядить мобильное устройство используется один usb-разъем с силой тока в 1А и 2А. Первый вариант используется для телефонов, второй – для планшетов.
Для изготовления портативного мобильного устройства чаще всего используют пластик, либо алюминий. Некоторые модели снабжены фонариком.
Как использовать?
Все, что нужно это подсоединить usb-шнур и начнется зарядка. Заряжающееся устройство можно использовать либо дождаться пока оно зарядится. После того, как телефон или планшет зарядится, самое зарядное нужно подключить к сети.
Выбирая тот или иной тип зарядного учитывайте какое устройство вы будете заряжать.
Эффективность батареи составляет 70-75 процентов, столько энергии будет передаваться. Самый высший показатель могут гарантировать только проверенные производители вроде LG.
Выбирая мобильное зарядное устройство учитывайте те характеристики силы тока, что и у сетевого адаптера телефона. Не стоит покупать модели неизвестных производителей. В противном случае вы просто можете испортить свой телефон.
Часто отмеченная емкость не соответствует реальности. Зарядное на 5000 мАч должно весить 90-100 грамм. Подробности можно узнать в ходе работы.

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