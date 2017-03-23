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Бизнес — 23 Марта 2017, 16:04
Компьютерный век открыл перед человеком множество возможностей. Компьютеры и интернет открывают перспективы для решения многих вопросов, не покидая пределов квартиры. Сеть сделала денежные массы более доступными. Онлайн-займы пользуются сегодня спросом. Банки как otpbank.ru сегодня предлагают оформить онлайн-кредит непосредственно на сайте. В течение короткого времени вы сможете узнать решение по вашему запросу. Однако побывать в банке так или иначе придется, чтобы принести оригиналы документов.
Преимущества онлайн-кредитования.
В интернете работает множество сервисов, которые могут предоставить вам кредит. Вам не нужно будет посещать компанию, это основной плюс. Все, что нужно, это заполнить заявление и ожидать решения в течение нескольких минут. Вы получите заявленную сумму в сжатые сроки. Для этого вам даже не нужно будет выходить из квартиры. Сейчас подобный способ получения средств – обыденная реальность.
Этот вид кредитования удобнее всего использовать при осуществление покупок в режиме онлайн, так вам не придется переплачивать комиссию. Онлайн-займ определяется при помощи специального калькулятора на сайте выбранной компании. Чтобы произвести расчеты вам нужно будет заполнить следующую информацию: первый взнос, вероятные комиссии, ставка. Акцентируйте внимание на том, установлены ли высокие комиссионные за получение онлайн-кредита.
Недостатки онлайн-кредитования.
К минусам можно отнести проценты, которые взимаются за перевод и ставки по кредиту. К техническим недостаткам можно отнести отсутствие должного соединения. Основная проблема для кредиторов заключается в неспособности оценить реальные денежные возможности заемщика. Что сводится к ограниченной выдаче таких займов. Главный плюс онлайн-кредитования – получение необходимой денежной суммы без выхода из дома за короткий промежуток времени.
Как оформить кредит. Все, что вам нужно для получения необходимой суммы – это заполнение заявки на портале. Если решение утвердительное, то средства вы получите очень быстро. Вам не нужно будет предоставлять поручителей. Еще один плюс, который становится возможным – вам не нужно подтверждать финансовые возможности. Некоторые компании упрощают процесс получения средств – вы все получаете в оговоренном месте с документами.
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