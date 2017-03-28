Не смотря на то, что среди людей ходит мнение о том, что имплантация зубов очень вредна, сегодня эта процедура является менее травматической, чем удаление зубов мудрости. Поэтому бытующие «страшилки» в большинстве случаев устанавливаются безболезненно, не вызывая болевых ощущений и служат достаточно долго, об этом говорят положительные отзывы пациентов.

Почему же все-таки некоторые люди считают имплантацию зубов вредной для здоровья? Данная процедура является хирургической операцией, в некоторых случаях сопряженная со сложными и длительными действиями специалиста. Как при каждой операции есть вероятность осложнений и последствий.

Помимо этого имеются определенные противопоказания и список заболеваний, из-за которых имплантация может негативно сказаться на здоровье человека. Отзывы о таких ситуациях частенько можно увидеть на различных сайтах (https://ddclinic.ua). Сегодня мы рассмотрим, вредна ли имплантация зубов, какие последствия могут быть после нее.

Выдуманные истории об имплантах

Незнающий человек, прочитав непрофессиональные статьи, отзывы и обсуждения может прийти в ужас от всего прочитанного. Случаи неудачной установки имплантов сильно утрируются, люди самостоятельно домысливают и вследствие чего появляются определенные страхи. Давайте же рассмотрим наиболее известные страшилки этой темы:

Импланты можно закрутить таким образом, что они могут повредить орбиту глаза. По правде говоря, повредить орбиту глаза имплантом невозможно по следующим причинам: длина имплантов контролируется, осуществляется мониторинг расстояния к важным челюстно-лицевым областям и др. Наиболее часто встречаемые осложнения: повреждение гайморовой пазухи, нарушение нижнечелюстного нерва, выход импланта в подъязычное пространство или в полость носа.

Имплантация зубов сопровождается болевыми ощущениями. Имплантация зубов, что касается обезболивания, практически не отличается от обычного обезболивания зубов, просто иногда требуется поэтапная заморозка. Современный ассортимент анестетиков дает возможность подобрать препарат индивидуально для каждого человека.

Имплантация производится под наркозом, а он вреден для мозга. Данная процедура зачастую осуществляется под местной анестезией, пациент все время находится в сознании и контролирует весь процесс. Наркоз предлагается тем пациентам, которым местная анестезия не оказывает воздействия.

После установки имплантов начинает болеть десна, опухает щека и течет кровь. Первые несколько часов после вживления, по окончании действия обезболивающего может появиться некоторый дискомфорт и боль. Еще могут быть небольшие отеки и выделение крови. Опытный специалист чтобы снизить эту реакцию назначит своему пациенту препараты, снижающие реакцию организма на травматический фактор.

При отторжении имплантов образовывается гангрена челюсти. При неправильно установленном устройстве данное заболевание не развивается. Наиболее худшим последствием в этом случае является возникновение воспаления и нагноения в области имплантации. Имплант при этом может стать подвижным и происходит его отторжение. Не ощутить этого невозможно, появляющаяся боль на ранних этапах отторжения заставит пациента обратиться к специалисту.