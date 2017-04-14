14
апреля 2017
пятница
 
Главная  /  Бизнес  /  Посуда для ресторанов, кафе и баров

Посуда для ресторанов, кафе и баров

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 14 Апреля 2017, 11:18


Посуда, предназначенная для предприятий общественного питания, отличается функциональностью, стильным дизайном, прочностью и удобством использования и мытья. Чаще всего для сервировки используется небьющаяся посуда, которая очень долговечна даже при ежедневном использовании и довольно эстетична. Однажды оснастив предприятие такой посудой, организация может долго не закупать новую. Это может потребоваться лишь при изменении концепции заведения. Требования к сервировочной посуде такого типа предъявляют все предприятия, в функционал которых входит сервировка и подача пищи. Данная профпосуда представлена на странице https://restocomplex.ru/. Компания «Resto Complex» предусмотрела потребности любых организаций, осуществляющих приготовление и подачу блюд клиентам. Здесь можно выбрать посуду различного предназначения:

  • для подачи и сервировки готовых блюд на столы. Именно для этого требуется долговечная небьющаяся и красивая посуда, а также различные приспособления для эффектной подачи;
  • для приготовления. Полный спектр кухонной утвари, которая используется в процессе обработки еды: сковороды, кастрюли, инструменты и многое другое;
  • для хранения. Посуда для хранения должна отличаться компактностью и экологической безопасностью.

Сотрудничество с фирмой «Resto Complex» – это сервис высочайшего уровня и качественная посуда. Для покупателей компания предоставляет следующие преимущества:

  • огромный выбор посуды, который позволит осуществить покупку исходя из своих предпочтений;
  • различные скидки и акции. При крупных покупках и долгосрочном сотрудничестве можно получить приличную экономию на покупке, а также разнообразные бонусы и специальные предложения;
  • оперативная доставка;
  • гарантийный срок на оборудование или приборы;
  • при покупке оборудования осуществляется его установка, настройка и обучение персонала работе с ним;
  • грамотные специалисты компании смогут помочь в выборе предметов.

Полностью оснастить организацию можно, совершив лишь один звонок. Специалисты грамотно составят перечень необходимого, помогут подобрать дизайн, упакуют и доставят к месту назначения. Широкий выбор барной техники, различных приспособлений для подачи, удобных и качественных предметов для приготовления пищи – это лишь небольшой перечень из всего ассортимента, который предлагает компания «Resto Complex».

По материалам сайта https://restocomplex.ru/



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  завод  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  Знамя труда  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  кино  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Маленький город  Маяк  Местные вести  МИГ  милиция  митинг  молодежь  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Основа  Павлово-Посадские известия  перестрелка  песня  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  Призыв  приставы  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  рецензии  РЖД  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  Слет  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  спорт  Спорт  Спутник  студенты  Ступинская панорама  суд  театр  терроризм  убийство  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  Факт  футбол  хоккей  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  школы  школьники  Щербинский вестник  экология  Электрогорские вести  эрудиты  Ярославка - реклама  Ять 
  ﻿
Погода +5 +7
вечером -1 +1 ночью -3 -5
Котировки
USD ЦБ РФ 56,6019 -0.1537
EUR ЦБ РФ 60,2867 0.0236

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.