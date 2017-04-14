Посуда для ресторанов, кафе и баров

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Бизнес — 14 Апреля 2017, 11:18
Сотрудничество с фирмой «Resto Complex» – это сервис высочайшего уровня и качественная посуда. Для покупателей компания предоставляет следующие преимущества:
Полностью оснастить организацию можно, совершив лишь один звонок. Специалисты грамотно составят перечень необходимого, помогут подобрать дизайн, упакуют и доставят к месту назначения. Широкий выбор барной техники, различных приспособлений для подачи, удобных и качественных предметов для приготовления пищи – это лишь небольшой перечень из всего ассортимента, который предлагает компания «Resto Complex».
По материалам сайта https://restocomplex.ru/
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