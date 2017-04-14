Посуда для ресторанов, кафе и баров



Посуда, предназначенная для предприятий общественного питания, отличается функциональностью, стильным дизайном, прочностью и удобством использования и мытья. Чаще всего для сервировки используется небьющаяся посуда, которая очень долговечна даже при ежедневном использовании и довольно эстетична. Однажды оснастив предприятие такой посудой, организация может долго не закупать новую. Это может потребоваться лишь при изменении концепции заведения. Требования к сервировочной посуде такого типа предъявляют все предприятия, в функционал которых входит сервировка и подача пищи. Данная профпосуда представлена на странице https://restocomplex.ru/. Компания «Resto Complex» предусмотрела потребности любых организаций, осуществляющих приготовление и подачу блюд клиентам. Здесь можно выбрать посуду различного предназначения:

для подачи и сервировки готовых блюд на столы. Именно для этого требуется долговечная небьющаяся и красивая посуда, а также различные приспособления для эффектной подачи;

для приготовления. Полный спектр кухонной утвари, которая используется в процессе обработки еды: сковороды, кастрюли, инструменты и многое другое;

для хранения. Посуда для хранения должна отличаться компактностью и экологической безопасностью.

Сотрудничество с фирмой «Resto Complex» – это сервис высочайшего уровня и качественная посуда. Для покупателей компания предоставляет следующие преимущества:

огромный выбор посуды, который позволит осуществить покупку исходя из своих предпочтений;

различные скидки и акции. При крупных покупках и долгосрочном сотрудничестве можно получить приличную экономию на покупке, а также разнообразные бонусы и специальные предложения;

оперативная доставка;

гарантийный срок на оборудование или приборы;

при покупке оборудования осуществляется его установка, настройка и обучение персонала работе с ним;

грамотные специалисты компании смогут помочь в выборе предметов.

Полностью оснастить организацию можно, совершив лишь один звонок. Специалисты грамотно составят перечень необходимого, помогут подобрать дизайн, упакуют и доставят к месту назначения. Широкий выбор барной техники, различных приспособлений для подачи, удобных и качественных предметов для приготовления пищи – это лишь небольшой перечень из всего ассортимента, который предлагает компания «Resto Complex».

По материалам сайта https://restocomplex.ru/