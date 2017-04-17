Жилой комплекс "Парнас" - квартиры в спб, 5 минут от метро, от 52.т.р.

В самом зеленом и экологически чистом уголке Санкт-Петербурга расположился жилой комплекс «Парнас». Он представляет собой величественную тройку 26-тиэтажных небоскребов. В мифологии античной Греции аналогичное название имела священная гора – обитель богов. Сегодня каждый, кто приобрел недвижимость в ЖК «Парнас», может почувствовать себя воистину повелителем собственной жизни!

Спокойное пребывание вдали от привычной городской суеты здесь вступает в удивительный резонанс с мощно развитой инфраструктурой. Фасады домов оформлены в бессмертной стилистике детской сказки: изумрудный, золотой, небесный цвета просто созданы для солнечного настроения жителей маленькой волшебной страны «Парнас»!

В шаговой доступности располагается легендарный Шуваловский парк с его рукотворными реликтовыми озерами, дворцом и вековыми дубравами. Такое элитное соседство позволяет не только почувствовать себя частью истории, но и придает особое очарование микрорайону.

Обширная территория площадью в 1,2 Га пестрит зелеными насаждениями, березовыми рощами, цветущими газонами и благоухающими сиреневыми кущами! Облагороженные придомовые палисадники видны из окон каждой видовой квартиры в ЖК Парнас.

В 5 минутах ходьбы находится одноименная станция метро, откуда представляется возможным быстро попасть в любую точку культурной столицы. А добраться до кольцевой автодороги можно за 10 минут!

В незначительной удаленности от новостроек пролегает густая лесополоса, неоскверненная цивилизацией. Хвойные насаждения создадут праздничное настроение в зимнее время года, а в жаркий сезон порадуют неповторимым ароматом еловых шишек. Жилой комплекс "Парнас" – это райский уголок для эстетов, ценящих красоты природы.

Территория комплекса огорожена, снабжена гостевыми автомобильными стоянками и спроектированным по европейскому стандарту двухуровневым паркингом, что является дополнительным удобством для владельцев машин.

В округе расположено несколько муниципальных школ, поликлинических отделений, детских садов, развивающих центров для малышей и сеть безопасных игровых площадок, соответствующих всем нормативам качества. В этом микрорайоне есть все инструменты для разнопланового досуга самых юных жителей!

В зоне отдыха имеются фитнес-площадки с теннисными кортами, оборудованные необходимым инвентарем. Отдельно создана секция для бега и занятий с мячом. Новаторские технологии наземного покрытия приятно удивят как профессионалов, так и атлетов-любителей. По всему периметру данной зоны установлены скамейки. Горнолыжные склоны, находящиеся в четверти часа езды, - находка для поклонников экстремального спорта.

Размер оконных проемов больше приблизительно на 30%, чем стандартный. Прогрессивное проектное решение обеспечивает прекрасный обзор и высокий уровень естественной освещенности в квартирах.

Торговая инфраструктура района представлена двумя крупными ТРК – «Парнас», «Гранд Каньон». Доехать до них можно на общественном или личном транспорте, а также пешком.