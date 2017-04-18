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Особенности ренты в РФ
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 18 Апреля 2017, 12:59
Кабмин рассмотрел проект, определяющий минимальную оплату за отчуждение имущества по договору ренты. Плата не должна превышать более 20 процентов от кадастровой цены. Если она не определена, то можно рассчитывать на 20 процентов от рыночной стоимости жилья. К обязательным процедурам отнесли оформление соглашений пожизненной ренты. Как отметил российский премьер Дмитрий Медведев, нововведения позволят защитить пожилых людей, которые часто обращаются к таким услугам.
Ситуацию разъяснил специалист по регистрации подобных договоров Анатолий Владимирович Фурсов, глава «Национальной гильдии профессиональных плательщиков ренты».
Он отметил, что согласно контракту, одно лицо передает другому свое имущество, другое лицо обязано выплатить вознаграждение за это. Эти отношения определены Гражданским кодексом России.
Нововведение позволит предотвратить случаи недобросовестного отношения к обязательствам. Новый проект призван защитить сторону, которая передает имущество.
Не все осознают, какие риски несут заключение подобных соглашений, когда нет четко прописанных условий, а достоверность бумаг никем не подтверждена. Оформление договора ренты через госинстанции – правильное решение. Так одной из сторон не придется волноваться, что соглашение окажется фиктивным.
Стоит отметить, что специальные инстанции, которые работают на рынке ренты, позволяют клиенту выбрать наиболее подходящий вариант сотрудничества. При оформление договора будет сделана отметка о том, какой тип ренты выбрали.
Как отметила Елена Николаевна, заключившая договор на пожизненное содержание, она длительное время подыскивала подходящую и надежную компанию для получения подобных услуг. После того, как нашла, что хотела, подписала договор и два года пользуется услугами. Это и регулярные выплаты, и небольшой ремонт, оплата коммунальных услуг.
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