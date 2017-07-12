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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 12 Июля 2017, 09:51

Несмотря на то, что в разных зарубежных странах так называемые промокоды уже используются достаточно давно, у нас они появились сравнительно недавно. Хотя их популярность в России стремительно растет. Вообще, промокодом или же кэшбеком называется возврат определенной суммы за те покупки, которые вы осуществили. Наша онлайн-площадка была создана именно для раздачи подобных промокодов. Поэтому мы платим каждому виртуальному посетителю, который решит воспользоваться нашими промокодами. Сейчас нашему онлайн-сервису платит свыше тысячи трехсот магазинов партнеров за привлечение клиентуры. Поэтому мы решили делиться определенной долей прибыли и с нашими посетителями. 

Открывая ссылку https://promokodi.net, вы сумеете сэкономить существенные суммы, которые поступят прямо на ваш онлайн-кошелек или же банковскую кредитку. А возвратить с помощью наших промокодов вы сумеете неограниченное количество денежных сумм. Чем выше будет показатель ваших покупок, тем больше финансовых средств будет поступать на ваши счета. Хотя данный показатель также зависит и от процентов возврата магазинов, в которых вы осуществляете подобные покупки. Чтобы воспользоваться подобной возможностью необходимо зарегистрироваться на нашем онлайн-ресурсе во время которого необходим заполнение всех полей. После получения на почтовый адрес соответствующего сообщения необходимо верифицировать его. 

По завершению указанной процедуры можно уже выбирать магазин и переходить на него. Подобный переход должен быть осуществлен именно с нашего онлайн-ресурса, чтобы вы смогли воспользоваться конкретным промокодом. Затем можно осуществлять покупку. Чем быстрее вы сделаете покупку, тем быстрее вам засчитают кэшбэк. Когда это произойдет вы моментально получите деньги обратно. Вывести подобный платеж желающие смогут любыми подходящими для них способами. Что же касается скидок, для их получения необходим выбор промокода или же акции, которые представлены в нашем онлайн-каталоге. 

Необходимо внимательно ознакомиться с содержимым объявления, прочитать его описание и проследовать приведенным инструкциям. В случае наличия в объявлении промокода, нужно его скопировать и ввести в соответствующее поле в процессе оформления заказа в выбранном вами онлайн-магазине. Чтобы с начислением кэшбэка не произошло никаких сбоев, необходимо отключение программ, блокирующих рекламу с браузера, а также иных расширений или же приложений. Наиболее распространенной ошибкой, которая не засчитывает сегодня кэшбэк является именно применение подобных блокировок. В пример можно привести такой программный продукт, как Adblock или же расширения как Hola и FreeGate.

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