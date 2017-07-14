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Ландшафтное проектирование

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Бизнес — 14 Июля 2017, 12:36

Обустройство дачного участка, сада, приусадебной территории невозможно без заранее разработанного плана. Однако заниматься этим должны исключительно профессионалы. Дело в том, что ландшафтное проектирование - сложный и многоэтапный процесс. Он должен учитывать не только внешние особенности будущего сада, пожелания собственника, но и технические данные территории, климата и прочие показатели.

Итак, создание любого типа ландшафта на конкретном участке предполагает разработку стиля, подборку растительности, материалов, которые затем будут применятся в благоустройстве, продумывание всех инженерных сооружений. Получается, что в проекте должны принять участие специалисты из области почвоведения, биологии, географии, дизайна, строительства и даже истории.

Этапы

Ландшафтное проектирование осуществляется в три базовых этапа. В первую очередь запускается подготовительная часть. На данном этапе после поступления заявки архитектор по ландшафту выезжает по адресу заказчика и принимается за изучение участка. Учитывается фортификация, изучаются инженерные системы, если они уже присутствуют, или же рассматривается их сооружение. Обязательно учитывается присутствие строений разного типа на участке и вокруг него.

Кроме того, специалист изучает направление движения солнца, присутствие грунтовой воды, почвенный состав и присутствие зеленых насаждений. На будущем стиле может сказаться и предлагаемая форма территории.

Вторым этапом следует эскизное проектирование. О нем подробно пишет страница https://www.le-park.com/, принадлежащая известной ландшафтной мастерской LENOTR-PARK. Эта названная в честь версальского садовода самого Людовика Четырнадцатого по имени Андре Ленотр студия выполняет индивидуальное проектирование ландшафтного дизайна для регионов Москвы и ее области более пятнадцати лет. За плечами профессионалов компании выполненные заказы как от частных лиц, так для коммерческих организаций и даже госпроекты.

Надо отметить, что эскизная часть проекта выполняется всегда при тесном контакте с заказчиками, поскольку существует ряд важных этапов, которые определятся именно ими. После всех согласований составляется генеральный эскиз.

Последний этап – рабочее проектирование. Если говорить о нем вкратце, то это – итоговый документ, по которому будут производиться все последующие работы по благоустройству участка.



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