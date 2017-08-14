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Технология Систром

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Бизнес — 14 Августа 2017, 10:43

Сегодня для производства искусственного камня наиболее эффективной считается технология Систром. А спрос на отделку искусственным камнем в наши дни особо высокий. Следует отметить, что искусственным камнем можно отделывать не только наружные или же фасадные стороны строений, но и их внутренние интерьеры. Популярность подобной отделки обуславливается тем, что камень искусственный сегодня доступен на рынке в разнообразных вариациях расцветок, а также фактур. Кроме этого данный материал можно подобрать практически в любых размерах. 

Несмотря на тот факт, что производится данный материал с использованием разнообразных технологий, Систром все же считается одной из наиболее эффективным. Данная технология прежде всего позволяет производить огромнейший ассортимент подобных изделий. Благодаря ей можно получить десятки разновидностей искусственного камня. Кроме этого основной особенностью производства камня искусственного с использованием технологии Систром является применение не резиновых, как это происходит у других производителей, а пластиковых или же пластмассовых форм. Необходимо отметить, что Систром являлась первой компанией, приступившей применять пластиковые формы, которые позволяли производить данный материал. 

Открывая ссылку http://www.sistrom.ru/proizvodstvo_iskusstvennogo_kamnja, вы сможете полностью ознакомиться с процессом производства такого материала. Особенностью пластиковых форм, используемых в производственном цикле, является их особо низкая стоимость по сравнению с резиновыми аналогами. Кроме этого фактура полученного материала из таких форм достаточно детализирована и проработана. Даже профессионал не сможет отличить такие изделия от изготовленных в резиновых аналогах. Не менее важным преимуществом подобной технологии является тот факт, что организовать производственный процесс можно даже в небольших отапливаемых цехах. 

Достаточно наличия обычного планетарного бетоносмесителя принудительного действия, вибростола, а также цемента, стандартных добавок и песка, чтобы организовать полноценное производство этих изделий по технологии Состром. Расцветки вместе с фактурами могут быть выбраны совершенно разнообразными. Такой выбор полностью зависит от фантазий производителя. Открыв доменной адрес http://www.sistrom.ru/, вы сумеете ознакомиться с преимуществами камня, полученного по методу Систрома. Обладая цементно-песчаной основой, он выходит абсолютно уникальными качествами паропроницаемости. 

В простонародье подобное качество называют не иначе, как - дышит. Наиболее важным такое свойство камня искусственного камня считается во время фасадной отделки различных строений. Кроме этого такой материал обладает высочайшими показателями морозостойкости. Он может выдержать более пятисот циклов. Это означает, что фасадная отделка, выполненная с применением такого камня сможет прослужить более полувека. Необходим также знать, что сейчас изделия, произведенные с применением технологии Систром - более, чем востребована. Следует еще учесть, что заняться подобным производством сумеет практически каждый гражданин. Ведь такие мини-заводы обходятся не дороже дешевых иномарок.



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