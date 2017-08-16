Особенности систем молниезащиты

Любая постройка нуждается в качественной системе защиты от молнии. Речь идет как о больших многоквартирных домах, так и о коттеджах и частных зданиях. Не следует наивно полагать, что ваше жилище никогда не станет объектом для удара молнии. Как правило, это случается совершенно неожиданно. Несмотря на распространенные заблуждения, попадание мощнейшего электрического разряда даже на расстоянии нескольких десятков метров может спровоцировать разрушения и привести к порче имущества. Именно поэтому качественная молниезащита необходима каждому зданию.

Активная система

На сегодняшний день она является наиболее популярной и распространенной. Главное ее преимущество заключается в возможности сохранения в целости после удара молнии намного большей площади, чем может гарантировать классический громоотвод.

Активная система защиты может обезопасить не только само здание, но и близлежащую территорию. Она является надежной и долговечной. Располагаясь вдалеке от дома, такая система нисколько не портит внешний вид фасада. Принцип ее работы заключается в беспрерывной генерации защитного поля, которое притягивает к себе молнии, попадающие в радиус действия. Система перехватывает электрический заряд и направляет его к заземлителю через токоотвод. После этого молния гасится в грунте, что является очень удобным.

Главный недостаток активной системы защиты заключается в ее достаточно высокой стоимости. Однако нельзя забывать о том, что именно она может спасти ваше имущество от разрушения, а также сохранить жизнь.