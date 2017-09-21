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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 21 Сентября 2017, 14:08

Для современного обывателя особо актуальным является вопрос выбора наиболее качественных и эстетически привлекательных мебельных изделий. Несмотря на обилие предложений на отечественном рынке по продаже подобных изделий, доверять можно далеко не каждому производителю или же продавцу. Большинство изделий мебели сегодня не удовлетворяет даже малейших требований или же норм качества, не говоря уже об их дизайнерском оформлении. Наиболее оптимальным решением подобной проблематики является обращение в Mobilicasa, который считается лучшим виртуальным мебельным салоном. Здесь вы сможете заказать изумительные и роскошные итальянские гарнитуры для разных комнат, в том числе и гостиных. Такие изделия станут великолепным украшением ваших гостиных. Они отличаются неповторимым, эффектным и богатым внешним видом. А все это обусловлено использованием производителями высококачественных, тщательно отобранных материалов в сочетании с традиционными ремесленными техниками, а также современных технологий. 

Открывая доменной адрес элитные итальянские гостиные предстанут перед утонченными натурами, ищущими элитные изделия, в богатом разнообразии. Любой такой гарнитур для гостиной позволит будущему обладателю подчеркнуть собственный уникальный статус. Здесь можно выбра благородные классические или же модернистские гарнитуры, которые отличаются безупречным качеством, лаконичным дизайном и функциональность, что является характерными чертами итальянской мебели. Благодаря таким изделиям, ваша гостиная превратится в элитарный зал, где будет царствовать роскошь, благородство и утонченность. 

На протяжении долгих лет Mobilicasa занимается поставками на отечественный рынок оригинальной итальянской мебели. В нашем онлайн-каталоге заинтересованная клиентура найдет самые разнообразные изделия известнейших итальянских мебельных брендов. Кроме этого мы занимаемся реализацией мебельной продукции испанских и общеевропейских марок. Mobilicasa является крупнейшим национальным импортером, обладающим постоянно расширяемыми складскими хозяйствами, а также выставочными экспозициями. Наши виртуальные мебельные каталоги регулярно модернизируются, пополняясь при этом инновационными изделиями итальянской мебельной индустрии.

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