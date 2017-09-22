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Гигиена вашего питомца: как подобрать кошачий наполнитель

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Бизнес — 22 Сентября 2017, 18:56

Домашний любимец, который содержится в жилье, нуждается в постоянной заботе. Один из главных вопросов заводчиков кошек — это организация места для туалета пушистого друга.

Зачем необходим наполнитель для кошачьего туалета

Главная функция наполнителя заключается во впитывании выделений, а также удалении всех источаемых запахов. Некоторые владельцы котов применяют для этих целей обычный песок, но этот материал не способен полностью справиться с этими задачами. Наполнитель обязан иметь высокую абсорбирующую способность. Помимо этого, он должен быть абсолютно безопасен как для животного, так и для владельца.

Разновидности наполнителей

Сегодня на рынке присутствует несколько типов материалов для наполнителей туалетов домашних питомцев, как синтетических, так и природных. Среди наиболее востребованных можно выделить такие наполнители:

  • древесный;
  • изготовленный из зерновых и бумажных отходов;
  • глиняный минеральный;
  • комкующийся;
  • силикагель.

Древесные наполнители

Это спрессованные гранулы, изготовленные из опилок. В процессе производства применяют хвойные породы древесины. К достоинствам этого наполнителя можно отнести экологичность, возможность выброса в канализацию, приятный запах хвои и доступную цену.

К единственному недостатку можно отнести то, что мельчайшие частицы опилок коты могут разносить по дому.

Минеральный наполнитель

Изготавливается из глины. К преимуществам можно отнести: прекрасное впитывание влаги, экологичность и приемлемую стоимость. Но такой наполнитель нельзя смывать в канализацию, он плохо справляется с неприятными запахами, может прилипать к лапкам котов и разноситься по жилью.

Комкующийся наполнитель

Во время поглощения жидких веществ, данный материал образует небольшие комки, которые запросто удаляются из лотка животного специальной небольшой лопаткой. Стоит отметить, что такой наполнитель не подходит для котят и он не очень хорошо удерживает запахи. Малыши могут есть этот материал, что приведет к расстройству желудка.

Силикагелевый наполнитель

Менять его необходимо реже, нежели все представленные выше образцы — один раз в 15-20 дней. Данный наполнитель на 98% состоит из кварцевого песка. Это делает материал абсолютно экологичным и безвредным как для человека, так и для кота. Он хорошо справляется с неприятными запахами. Его можно смывать в канализацию, однако стоит он недешево.

Советы по выбору наполнителя

Выбирая материал для кошачьего туалета, стоит обращать внимание не только на свои желания и кошелек. Стоит понимать, что если ваш любимец страдает кожными заболеваниями или аллергией, то в его туалете лучше использовать древесный тип наполнителя.

Если у вас несколько пушистиков, и вы не желаете постоянно возиться с их туалетом, применяйте силикагель. Нужно принимать и мнение самого любимца: некоторые кошки категорически не принимают тот или иной материал.

Подобрать подходящий вашему любимцу наполнитель и получить полную информацию вы можете, перейдя по этой ссылке.



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