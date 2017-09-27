Крупнейшие выигрыши в букмекерских конторах и в лотерею

Калифорнийская студентка по имени Роза Домингес сумела в 19 лет баснословно разбогатеть. Девушка за одну неделю два раза повстречала удачу, которая выбросила для неё счастливый билет. Для того, чтобы обогатиться, студентке пришлось всего лишь пару раз приобрести лотерейные билеты. Причём приобретала билетики Роза не намеренно, а просто от нечего делать, ожидая на заправке окончания процесса. При этом каждый раз студентка приобретала по одному лотерейному билету по цене 5 долларов. В результате первый билетик оказался с выигрышем в сотню тысяч долларов, а второй и того круче – 555555 долларов. О таком баснословном везении стало известно журналистам ВВС, которые и распространили данную информацию.

В интервью указанному телеканалу счастливица сообщила, что, получив счастливые известия расплакалась, до такой степени это оказалось неожиданно. Из подробностей, поведанных девушкой, стало известно, что она ехала из Аризоны домой и дважды останавливалась на заправках. Заправки оказались разные, а вот билеты на них одинаково счастливыми. Домингес не стала скрывать, что собирается некоторую часть денег использовать для обычного шопинга, а вот большую долю потратит на покупку нового автомобиля (может, и напрасно, вдруг счастливыми были не заправочные комплексы, а старый автомобиль).

Подобные выигрыши можно получить, и играя в букмекерских конторах. Так, например, недавно bukmekerskie-kontory.net сообщал сразу о четырёх случаях крупных удач в БК «Фонбет» (букмекерской конторы, безусловно, входящей в топ бк, среди действующих через ППС в России), когда клиенты этой компании получали выигрыши в размере от 167 до 226 тысяч российских рублей.

В целом можно отметить, что, хотя у спортивных прогнозистов фигурируют выигрыши меньших размеров, но случаются они чаще, нежели счастливые выпадения лотерейных билетов.

Источник: http://bukmekerskie-kontory.net/