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Старые песни о главном: вся правда о популярной музыкальной передаче
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Бизнес — 27 Сентября 2017, 12:25
В этом обзоре речь пойдет о культовой серии кинофильмов под названием Старые песни о главном. Эти концерты выходили на экранах телевизоров в период с 1990 по 2000-е в виде музыкальных передач, в которых звучали советские композиции разных периодов. Появление этого шоу стало возможным благодаря плодотворному сотрудничеству Константина Эрнста и Леонида Парфенова.
Основная тематика каждого выпуска была привязана к определенным историческим периодам, которые повлияли на культуру русского народа. Например, в первой серии была атмосфера начала 40-х и конца 50-х годов (в основном военные и патриотические песни). Далее были затронуты 60-е, 70-е, 80-е и даже современная эпоха. Также стоит учитывать, что передачи снимали для показа в новогоднюю ночь, поэтому они были наполнены юмором и оптимизмом.
Основной минус этого шоу в том, что во всех выпусках выступали одни и те же артисты, которые просто меняли набор песен в зависимости от тематики. Также каналы часто злоупотребляли эфирным временем и нещадно разбавляли его рекламой или повторами старых записей.
Основные участники музыкального шоу
Всего было снято четыре фильма, в каждом из которых можно увидеть таких звезд отечественной эстрады:
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