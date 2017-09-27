Старые песни о главном: вся правда о популярной музыкальной передаче

В этом обзоре речь пойдет о культовой серии кинофильмов под названием Старые песни о главном. Эти концерты выходили на экранах телевизоров в период с 1990 по 2000-е в виде музыкальных передач, в которых звучали советские композиции разных периодов. Появление этого шоу стало возможным благодаря плодотворному сотрудничеству Константина Эрнста и Леонида Парфенова.

Основная тематика каждого выпуска была привязана к определенным историческим периодам, которые повлияли на культуру русского народа. Например, в первой серии была атмосфера начала 40-х и конца 50-х годов (в основном военные и патриотические песни). Далее были затронуты 60-е, 70-е, 80-е и даже современная эпоха. Также стоит учитывать, что передачи снимали для показа в новогоднюю ночь, поэтому они были наполнены юмором и оптимизмом.

Основной минус этого шоу в том, что во всех выпусках выступали одни и те же артисты, которые просто меняли набор песен в зависимости от тематики. Также каналы часто злоупотребляли эфирным временем и нещадно разбавляли его рекламой или повторами старых записей.

Основные участники музыкального шоу

Всего было снято четыре фильма, в каждом из которых можно увидеть таких звезд отечественной эстрады:

Леонида Агутина, который играл роль простого водителя, любившего напевать популярные песенки. В репертуаре этого персонажа были такие композиции, как «Песня о шофере» и «Где-то далеко», которая впервые прозвучала в сериале «17 мгновений весны».

Анжелику Варум (девушка в лодке). В первом фильме она пела песню «Ой, цветет калина». Затем Варум перепела композицию «Наш сосед», которую ранее исполняла Эдита Пьеха. Также она перепела песни «Листья желтые», «I Wanna Be Loved By You» (тот самый хит Мэрилин Монро).

Валерия Сюткина, который легко вжился в образ певца на «Голубом Огоньке». Сюткин сделал кавер на песню «Как провожают пароходы», которая была написана для Эдуарда Хиля.

Ларису Долину, сыгравшую управляющую продуктового магазина. Репертуар этой певицы ограничился композициями «I Will Survive», «Стоят девчонки», «Ищу тебя», «I Will Always Love You» и «Хорошие девчата».

Филиппа Киркорова – безработного, приехавшего на заработки с юга. Этот артист поет песни «Я встретил девушку», «Дочь родилась у шарманщика доброго Карло», «Cara Mia» и «Livin’ la Vida Loca».

Наташу Королеву, она же богатенькая дочка олигарха. Ее репертуар состоял из таких песен, как «Вот кто-то с горочки спустился», «Помоги мне» (вы могли ранее слышать ее в фильме «Бриллиантовая рука»), «Ромашки спрятались» и «Stumblin’ In».