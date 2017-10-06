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Операция по замене сустава на титановый аналог, изготовленный по 3D-модели, прошла успешно
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Бизнес — 6 Октября 2017, 17:02
Российская медицина вышла на новый уровень: специалисты смогут изготавливать протезы по точным параметрам родных суставов.
Как ранее сообщил профессор ортопедии и травматологии имени Вредина –Тихилов Рашид Муртузалиевич, первая имплантация прошла успешно, реабилитационный период протекает нормально. В скором времени подобную операцию собираются провести еще нескольким пациентам.
Естественно, нужно срочно обратиться в больницу, пройти обследование, чтобы более точно узнать, с чем связана эта суставная боль. Но до похода в больницу нужно же как-то предотвратить боль. Существует достаточно много обезболивающих средств: крема, таблетки, капсулы. Таблетки имеют побочные эффекты, и чаще всего наносят большой вред желудку и кишечнику (раздражение желудочно-кишечного тракта), происходит снижение свёртываемости крови. У некоторых людей есть непереносимость каких-либо компонентов средств.
Одним из наилучших на мой взгляд, является комплекс средств HONDROLOCK, состоящий из препаратов, которые несут внешнее и внутреннее воздействие на больной организм (крем и капсулы). Крем осуществляет мгновенное обезболивание, удаляет дискомфорт и воспалительные процессы, капсулы же применяют больше как пищевые добавки. Основными компонентами этого комплекса являются натуральные растительные экстракты, которые помогают бороться с суставной болью (более подробный обзор комплекса средств HONDROLOCK вы можете прочитать на сайте tutknow.ru). Иногда для увеличения обезболивания приходят к решению комбинировать различные препараты.
В заключении хотелось бы сказать, что терпеть такую боль нельзя и при безумно сильных болях в суставах нужно обращаться к врачу, чтобы он назначил точное лечение. Но экстренно снять боль помогут нестероидные противовоспалительные препараты, растирание камфорным спиртом, делаются также различные массажи. После снятия острой боли и посещения врача стоит пересмотреть свой образ жизни, внести какие-то изменения или вообще пересмотреть своё питание и режим, начать заниматься физической гимнастикой, плаванием.
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