ЖК Солнечный

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 11 Октября 2017, 11:43

Знаковым проектом можно назвать не только для Екатеринбурга, но и всей России жилой район под названием Солнечный. Он является одним из наиболее крупных федеральных проектов по комплексному освоению территории. Идеологом и главным девелопером проепроекта является Форму групп вместе с крупнейшими екатеринбургскими застройщиками. Общими усилиями они создают тщательно спланированный реализованный на высоком уровне проект, обеспечивающий достойное качество жизни. Рассматривая солнечный район  в виртуальном режиме, любой пользователь сможет ознакомиться с его бесспорными преимуществами. 

При создании нового района учтено три основополагающих принципов. Наиболее важным из таких принципов является доступность. Вообще доступным застройщики называют наиболее простое жилье, которое может обеспечить будущих домовладельцев достойным качеством проживания, коморфтом и безопасностью. Такие качества нельзя рассматривать в качестве привилегий для избранных. Любому желающему предоставляется возможность владеть качественным жильем по наиболее оптимальной стоимости. Большие объемы строительства и строгое следование принятым стандартам утверждают новый уровень по возведению объектов класса эконом в городе. 

Солнечный можно назвать также проектом комплексного освоения новой территории. Основой района является четко разработанный план развития, соответствующий заявленным масштабам, а также продуманный детально. Каждый застройщик района был строго отобран главным девелопером и обязан строго следовать выбранной концепции. Когда дома будут введены в эксплуатацию за развитие района будет отвечать единая управляющая компания Солнечный. Именно она совместно с будущими домовладельцами будет заботится о сохранении и приумножении созданных застройщиками благ. 

Не менее важным в данном проект является перфекционизм. Каждый девелопер проекта старается обеспечить будущим жителям района новое качество жизни, уважая при этом право на чистый воздух или же воду, безопасные квартиры и улицы, а также комфортное общественное и частное пространство. Также авторы проекта интенсивно поработали над созданием новых возможностей, превышающих базовые ожидание будущих жильцов. Они подобрали более качественные стройматериалы вместе с новейшими инженерными услугами, стараясь тем самым максимально снизить стоимость услуг по содержанию жилья. Также предусмотрено создание рекреационных, общественных зон и систем соц. обслуживания. 

Район обладает единым архитектурным обликом и выразительными акцентами, использованными в каждом жилом квартале. Открывая жк солнечный официальный сайт , вы станете свидетелями удивительной планировки зданий, благодаря которой использована обеспечивается переменная этажность корпусов. А это позволило учесть розу ветров, а также обеспечение максимального доступа солнечного света. Единая инфраструктура района также обеспечивается за счет использования комфортной плотности застроек. При этом сохраняется четкое зонирование не только на общественном, но и на жилом пространстве.

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