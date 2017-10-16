16
октября 2017
понедельник
 
Главная  /  Бизнес  /  Московские вакансии

Московские вакансии

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 16 Октября 2017, 14:41

В связи со стремительным развитием отечественной сельскохозяйственной индустрии, мы создали необычную онлайн-площадку, полностью посвященную данной отрасли. Вернее, наш веб-ресурс является виртуальной доской бесплатных объявлений. С нашей помощью желающие могут оперативно, абсолютно бесплатно предложить собственные услуги или же товары целевой аудитории. При этом каждый посетитель Сельхозпортала сможет изучить различные предложения, которые сейчас актуальны на отечественном аграрном рынке. Авторами таких предложений являются не только крупные производители, но и частные лица. 

Кроме перечисленных услуг, желающие смогут использовать наш веб-ресурс для поиска подходящих столичных вакансий. А работодателям мы предлагаем возможность бесплатного размещения объявлений по набору персонала. Открывая доменной адрес доска объявлений о работе в городе Москве станет доступной для желающих прямо онлайн. Здесь вы сможете подобрать подходящую вакансию, связываясь при этом непосредственно с работодателем, без участия всяких посредников или же агентств по трудоустройству. Подача объявлений у нас ничем не ограничивается, поэтому воспользоваться подобной возможностью сумеет любой желающий. 

Рубрики нашего Сельхозпортала созданы так, чтобы любой посетитель легко сумел найти интересующую его информацию. Здесь вы сможете найти предложения по реализации домашних питомцев или же крупной сельхозтехники. Любая наша услуга, в том числе подача или же продление объявлений является абсолютно бесплатной. А если возникнет желание, вы сможете оплатить выделение или же поднятие объявлений. Необходимо учесть, что виртуальная доска создана с целью размещения объявлений, которые относятся к сельскохозяйственной тематике или же содержанию различных домашних питомцев. Поэтому любое стороннее объявление удаляется без всяких предупреждений.

Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Богородские вести  Бронницкие вести  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  дети  Дмитровский вестник  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  Жуковские вести  завод  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  Знамя труда  игры  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  кино  Ключ  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  марафон  Маяк  Местные вести  МИГ  милиция  митинг  молодежь  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  перестрелка  песня  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  Призыв  приставы  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  рецензии  РЖД  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  склады  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  спорт  Спорт  Спутник  студенты  Ступинская панорама  суд  театр  терроризм  убийство  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  учителя  Факт  футбол  Химкинские новости  хоккей  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  школы  школьники  Щербинский вестник  экология  Электрогорские вести  эрудиты  Ярославка - реклама  Ять 
  ﻿
Погода +6 +8
вечером +3 +5 ночью +5 +7
Котировки
USD ЦБ РФ 57,6196 -0.0673
EUR ЦБ РФ 68,1409 -0.3046

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.