Контейнеры: разновидности, характеристики и сферы применения

Для обеспечения безопасности и сохранности твердых грузов экспедиторы и транспортные компании используют специально оборудованные контейнеры. При выборе этих изделий, которые профессионалы называют «ящиками», следует обращать свое внимание на их характеристики:

длина (обычно указывается в футах);

внутренние габаритные параметры;

вид транспорта, который используется для перевозки;

компания – владелец или фрахтователь контейнера.

Сухогрузные варианты

При трансмодальных перевозках, когда задействован не один вид транспортного средства, обычно используют контейнеры 20 или 40 футов в длину. Это позволяет установить от 11 до 40 паллет в один ряд, что обеспечивает транспортировку до 40 тонн товара с упаковкой.

Для отправки груза при помощи железной дороги используются специальные контейнеры, которые закрепляются на подвижных платформах. Они снабжены специальными зажимами для погрузки краном – манипулятором на товарных узлах. Основной характеристикой таких моделей служит тоннаж изделия, а габаритные размеры можно посмотреть на сайте компании «Контейнер Лизинг» http://www.contlease.ru.

Для сохранности имущества от злоумышленников контейнеры пломбируются специальными пломбами в присутствии владельца груза, ответственного лица перевозчика и других должностных лиц. При пересечении таможенных территорий или при нахождении на складах временного хранения, вскрытие надзорными органами возможно только в присутствии лиц, ответственных за транспортировку.

Что еще перевозят в таких «ящиках»?

Контейнеры разных размеров могут оборудоваться охладительным оборудованием для перевозки продуктов – их называют рефрижераторами.

Существуют различные виды такой тары для транспортировки нестандартных грузов:

танк-контейнеры – в них перевозят жидкие, преимущественно горючие материалы;

варианты со съемной крышей помогают ускорить погрузочные работы;

открытые платформы – для перевозки негабаритных грузов или изделий с большим показателем одного из трех габаритных измерений;

виды с откидным дном для сыпучих грузов – кормов, зерновых.

Для доставки товара большого количества покупателей перевозчики используют сборные контейнеры. Обычно у всех товаров один конечный регион прибытия, а такие перевозки сокращают накладные расходы продавцов и покупателей. Владельцами имущества оплачивается лишь малая часть места в большой таре, что очень выгодно.