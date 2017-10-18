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Контейнеры: разновидности, характеристики и сферы применения
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Бизнес — 18 Октября 2017, 14:00
Для обеспечения безопасности и сохранности твердых грузов экспедиторы и транспортные компании используют специально оборудованные контейнеры. При выборе этих изделий, которые профессионалы называют «ящиками», следует обращать свое внимание на их характеристики:
Сухогрузные варианты
При трансмодальных перевозках, когда задействован не один вид транспортного средства, обычно используют контейнеры 20 или 40 футов в длину. Это позволяет установить от 11 до 40 паллет в один ряд, что обеспечивает транспортировку до 40 тонн товара с упаковкой.
Для отправки груза при помощи железной дороги используются специальные контейнеры, которые закрепляются на подвижных платформах. Они снабжены специальными зажимами для погрузки краном – манипулятором на товарных узлах. Основной характеристикой таких моделей служит тоннаж изделия, а габаритные размеры можно посмотреть на сайте компании «Контейнер Лизинг» http://www.contlease.ru.
Для сохранности имущества от злоумышленников контейнеры пломбируются специальными пломбами в присутствии владельца груза, ответственного лица перевозчика и других должностных лиц. При пересечении таможенных территорий или при нахождении на складах временного хранения, вскрытие надзорными органами возможно только в присутствии лиц, ответственных за транспортировку.
Что еще перевозят в таких «ящиках»?
Контейнеры разных размеров могут оборудоваться охладительным оборудованием для перевозки продуктов – их называют рефрижераторами.
Существуют различные виды такой тары для транспортировки нестандартных грузов:
Для доставки товара большого количества покупателей перевозчики используют сборные контейнеры. Обычно у всех товаров один конечный регион прибытия, а такие перевозки сокращают накладные расходы продавцов и покупателей. Владельцами имущества оплачивается лишь малая часть места в большой таре, что очень выгодно.
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