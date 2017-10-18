18
октября 2017
среда
 
Главная  /  Бизнес  /  Контейнеры: разновидности, характеристики и сферы применения

Контейнеры: разновидности, характеристики и сферы применения

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 18 Октября 2017, 14:00

Для обеспечения безопасности и сохранности твердых грузов экспедиторы и транспортные компании используют специально оборудованные контейнеры. При выборе этих изделий, которые профессионалы называют «ящиками», следует обращать свое внимание на их характеристики:

  • длина (обычно указывается в футах);
  • внутренние габаритные параметры;
  • вид транспорта, который используется для перевозки;
  • компания – владелец или фрахтователь контейнера.

Сухогрузные варианты

При трансмодальных перевозках, когда задействован не один вид транспортного средства, обычно используют контейнеры 20 или 40 футов в длину. Это позволяет установить от 11 до 40 паллет в один ряд, что обеспечивает транспортировку до 40 тонн товара с упаковкой.

Для отправки груза при помощи железной дороги используются специальные контейнеры, которые закрепляются на подвижных платформах. Они снабжены специальными зажимами для погрузки краном – манипулятором на товарных узлах. Основной характеристикой таких моделей служит тоннаж изделия, а габаритные размеры можно посмотреть на сайте компании «Контейнер Лизинг» http://www.contlease.ru.

Для сохранности имущества от злоумышленников контейнеры пломбируются специальными пломбами в присутствии владельца груза, ответственного лица перевозчика и других должностных лиц. При пересечении таможенных территорий или при нахождении на складах временного хранения, вскрытие надзорными органами возможно только в присутствии лиц, ответственных за транспортировку.

Что еще перевозят в таких «ящиках»?

Контейнеры разных размеров могут оборудоваться охладительным оборудованием для перевозки продуктов – их называют рефрижераторами.

Существуют различные виды такой тары для транспортировки нестандартных грузов:

  • танк-контейнеры – в них перевозят жидкие, преимущественно горючие материалы;
  • варианты со съемной крышей помогают ускорить погрузочные работы;
  • открытые платформы – для перевозки негабаритных грузов или изделий с большим показателем одного из трех габаритных измерений;
  • виды с откидным дном для сыпучих грузов – кормов, зерновых.

Для доставки товара большого количества покупателей перевозчики используют сборные контейнеры. Обычно у всех товаров один конечный регион прибытия, а такие перевозки сокращают накладные расходы продавцов и покупателей. Владельцами имущества оплачивается лишь малая часть места в большой таре, что очень выгодно.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  завод  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  Знамя труда  игры  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Каширские известия  кино  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Маленький город  Маяк  Местные вести  МИГ  милиция  митинг  молодежь  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  перестрелка  песня  Площадь Мира  По Ярославке  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  Призыв  приставы  Протвино Сегодня  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  рецензии  РЖД  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  склады  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  спорт  Спорт  Спутник  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  Факт  футбол  хоккей  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  школы  школьники  Щербинский вестник  экология  Электрогорские вести  эрудиты  Ярославка - реклама  Ять 
  ﻿
Погода +12 +14
вечером +10 +12 ночью +6 +8
Котировки
USD ЦБ РФ 57,3392 0.2531
EUR ЦБ РФ 67,4596 0.1608

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.