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Что такое кредитное плечо на рынке Форекс

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Бизнес — 2 Ноября 2017, 02:03

Брокер – компания, которая заключает договора с трейдерами, использует их капитал для формирования крупных активов, чтобы участвовать в масштабных финансовых сделках. Для предоставления трейдеру возможности низкобарьерного входа на рынок предусмотрено кредитное плечо. Это не заем, не прямое кредитование, а возможность торговать большими объемами.

 

Характеристики кредитного плеча

Поскольку брокер на одалживает трейдеру никаких денежных средств, торговля осуществляется на беспроцентной основе. Однако брокерская компания постоянно отслеживает состояние сделок своих клиентов и закрывает позиции, если убыточность операции превышает размер залога. Пример кредитного плеча – трейдер располагает 100 долларами, имеет кредитное плечо 1:100, значит, может участвовать в сделке на 10000 долларов. Именно кредитное плечо на торговой платформе metatrader 4 делает трейдинг таким привлекательным для пользователей. Основные особенности кредитного плеча:

  • Баланс не может уйти в минус, поскольку убыточные сделки, превысившие сумму залога, автоматически закрываются.
  • Брокер, заинтересованный в прибыльных сделках, устанавливает критический уровень потерь, перешагнуть который трейдер не может.
  • Брокерская компания самостоятельно устанавливает максимальный размер кредитного плеча, а трейдер ориентируется на этот параметр.
  • Чем больше размер кредитного плеча, тем большей суммой депозита рискует трейдер.
  • Кредитное плечо является соотношением торгуемого объема на Форекс рынке к объему свободных денежных средств трейдера.

 

Размер кредитного плеча уменьшается при увеличении депозита пользователя. Если же на счету большая сумма денег, финансовый леверидж вообще не используется – трейдер рискует исключительно собственными активами. Для подстраховки трейдера брокер устанавливает резервную сумму (залог) – неприкосновенные денежные средства. Если только эта сумма остается на счете, торговать дальше невозможно без пополнения депозита.

 

Что нужно знать про кредитный рычаг

Размер кредитного плеча устанавливает брокерская компания. Соотношение кредитного рычага к собственному объему денежных средств трейдера может быть различным, к примеру, 1:50 или 1:500. В первом случае трейдер с депозитом 100 долларов может принимать участие в сделке на 50000 долларов, во втором – на целых 500000 условных единиц, что крайне рискованно. Поэтому рекомендуется выбирать размер кредитного плеча в пределах 1:100. Рекомендации по регулированию размера кредитного плеча:

  • Не стоит открывать сделки на максимальный объем депозита, необходимо придерживаться выбранной торговой стратегии.
  • Обязательно нужно выставлять пункты стоп-лосс для минимизации вероятного риска – позиции лучше закрыть наименьшим убытком.
  • Кредитное плечо связано с маржой – залогом на депозите трейдера для подстраховки на случай неудачного прогноза. 

Высокий финансовый леверидж таит большие риски, но прибыль от сделок будет значительно выше, чем при торговле с маленьким кредитным плечом. Фиксировать убытки позволяет выставление стоп-лосс ордеров, которые не дают трейдеру потерять весь депозит на неудачной сделке. Чтобы грамотно выбрать размер кредитного плеча, нужно досконально изучить понятия маржи, свопа, спреда и их взаимосвязь с финансовым левериджем. 



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