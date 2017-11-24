Буковые леса Испании

Тёплая испанская осень в самом разгаре. В России листва уже осыпалась, но на Пиренеях картина другая — именно в ноябре деревья в Испании радуют разнообразием цветов. Особенно славятся буковые леса с зелёными, красными, жёлтыми и охристыми кронами.





Самые интересные буковые леса мы представляем в нашем материале.





Ирати





Начнём с провинции Наварра. Там вдоль испано-французской границы на территории в 17 тысяч гектар протянулся величественный лес Ирати. Да что там говорить, он входит в топ крупнейших лесов Европы. Густые кроны вековых буковых деревьев заслоняют собой небо и теряются в тумане. Интересно, что в Средние века Ирати был главным источником древесины для испанского военного флота, но около сотни лет назад власти страны опомнились и взяли лес под защиту.









В лесной чаще прячется водохранилище Ирабия и храм Орреаго-Ронсевальес XII века. Буковые заросли впечатляют людей своей монолитностью и разнообразием фауны: здесь обитает много животных от кабанов до лесных котов.





Саха-Бесая





Парк Саха-Бесая в Кантабрии считается самым пышным. Это место лучше всего подходит для умиротворяющих семейных прогулок. Территория находится под защитой “зелёных” организаций и ценится как идеальная с точки зрения экологии зона.





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Буковые лесные массивы Саха-Бесая за века своего существования остались почти нетронутыми, там обитают некоторые редкие животные. Если вы надумаете посетить парк, загляните по пути в городок Bárcena Mayor, образец редкой горной архитектуры.





Редес





Теперь наш путь лежит в Астурию. Среди гор провинции расположен реликтовый лес Редес. Пологие склоны и буковые рощи скрывают в себе около 30 маленьких испанских деревень, суммарное население которых не превышает 2 000 человек.





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Этим и интересны здешние места. Маршруты леса как раз проходят между деревнями, так что вы можете почувствовать себя первооткрывателем среди многочисленных тропинок, рек и ручьев, полей и крастовых пещер.





Ордеса-и-Монте-Пердидо





Этот природный парк посещают более полумиллиона туристов каждый год. Неудивительно: в Арагоне находится вторая по высоте гора Испании Монте-Пердидо (3355 метров). Её склоны полны буковых зарослей, которые, кажется, торчат прямо из горы.





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Эти склоны облюбовали фотографы. Во многом из-за впечатляющих каньонов, самых глубоких в Европе. Ордеса-и-Монте-Пердидо любят сравнивать с американским Гранд-Каньоном, только вот местность в Испании куда зеленее и живописнее =).





Монтехо





До этого мы путешествовали по северу Испании, теперь пришло время отправиться в центр страны. Неподалёку от Мадрида находится последний буковый лес в нашем списке — Монтехо. У него есть ещё одна отличие от других: самостоятельно побывать здесь не получится. Дело в том, что несколько лет назад природная сохранность леса оказалась под угрозой, поэтому побывать в Монтехо можно только в сопровождении лесничего.





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Буки Монтехо знамениты свой высотой (многие выше 20 метров) и почтенным возрастом (два века и больше). У самых старых деревьев даже есть имена.





Так что если вы ближайшее время будете в Испании, приглядитесь к местной природе. И вы откроете для себя много интересного =).



Материал подготовлен при поддержке агентства испанской недвижимости Estate Spain.

