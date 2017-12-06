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Как организовать кухню-столовую

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Бизнес — 6 Декабря 2017, 20:24

Чтобы организовать кухню и столовую, иногда приходиться совмещать две эти функциональные зоны. Но как именно это делать? И как учесть все нюансы? Как раз сегодня мы об этом и поговорим.

В среднестатистической квартире кухня - это место для приготовления и приёма пищи, это привычное дело. Но несмотря на это, стоит подумать, как разграничить зону приготовления и зону потребления. Прежде всего стоит задать себе вопрос: что может отделять кухню от столовой? Вот здесь вариантов может быть уйма. Например, любители барной атмосферы любят ограждать кухню барной стойкой. Кроме этого, в качестве границы могут послужить напольные кухонные шкафчики, разные уровни пола или потолочной области. В конце концов можно просто сделать арку или полуарку. Весьма недорогим и практичным средством является гипсокартонная перегородка.

Важно не забывать, что кухня и столовая это одна и та же комната. А значит, в момент приготовления пищи, везде будет распространён запах приготовления пищи. То есть, жаренные продукты или пареные обязательно пробудят аппетит домашних. Но вот с другой стороны это отчасти является небольшим минусом, от которого можно избавиться путем проведения эффективных вентиляционных система кондиционирования.

Важные решения

Перед планировкой кухни-столовой, важно решить некоторые серьезные задачи. Они выражены в следующих пунктах:

· Совмещение двух разных помещений требует тщательной подготовки;

· Попробуйте не только совместить, но и оборудовать помещения всем необходимым функционалом.

· Применить эффекты визуального расширения и внести коррективы в плане разнообразия.




В чем преимущество?

· Как известно, на одной кухне двумя хозяйкам не уместиться. А в столовой итак мало света, не говоря уже про свободные места. Чтобы организовать какие-то гости, приходиться как всегда импровизировать. Но эта проблема решаема при совмещении кухни и столовой. Во-первых, процесс приготовления пищи становиться более удобным и быстрым. А ожидающим в столовой не так долго приходится ждать. Тем более что каждый чувствует себя комфортно.

· Хозяйкам на кухне приходиться пользоваться функционалом и самой кухни, и столовой. Чтобы не бегать туда-сюда, совмещенные помещения позволяют сэкономить время для всей организации

принятия пищи. Накрывать на стол теперь проще, ведь ненужно обходить какие-то стены и перетаскивать посуду из одного шкафа в другой.

· Так как места станет больше, хозяин или хозяйка смогут легко уживаться на одной кухне-столовой с другими домочадцами. Каждый найдет себе место и сможет контактировать друг с другом без каких-либо преград.

· Маленький факт, но все же гостям приятно наблюдать, когда для них готовят.

· Многие предпочитают телевизор на кухне или в столовой. Ну а где взять два телевизора? Да и зачем покупать второй, если есть одна целая комната, в которой можно разместить экран любой величины и поставить в удобном для всех месте.




Принцип организации работы на кухне-столовой

Для более удобной и слаженной работы, следует всегда пользоваться правилом «рабочий треугольник». Сюда относиться место, в котором будут храниться все продукты; учитываться зона для их обработки; и конечный результат – создания кулинарного блюда. Нельзя сделать рабочую область слишком маленькой или большой. Достаточно будет оптимальных параметров – от 4 до 7 метров2. При маленьком варианте кухни будет очень тесно и негде развернуться. Большие кухни отбирают много сил на поиски нужного и лишние передвижения.

Что нужно для кухни-столовой?

Естественно, что для каждой комнаты нужна мебель. А что нужно для ку кухни-столовой? Та же мебель, например, стулья, стол, табуреты, диван, пуфик. Впрочем, все зависит от того, какую планировку вы выберете. В целом, выбор ассортимента кухонной гарнитуры довольно велик. Но нельзя выбирать все, что на глаз попалось первым. Учитывайте, как сделанный выбор будет сочетаться с текущим вариантом дизайна интерьера. Когда совмещаются два маленьких помещения, будет неразумно выбирать громоздкую мебель. А вот выбор мебели-трансформера, которая еще позволяет спрятать лишние отделы и замаскировать их, удачный выбор любой современной хозяйки.




Требования к дизайну

В какой-то степени дизайн должен различать две функциональные зоны. Тем не менее подразумевается один единственный стиль, который отображает главную цель объединения кухни со столовой. Фактически, все должно отображать одно направление. А не так, что кухня желтого стиля металлики, а столовая обработана деревом. Должна совпадать цветовая гармония обоих помещений.

Что до отделочных материалов, так здесь абсолютно подходят влагостойкие или термостойкие. Отдельная область покрытия стен для моющегося отдела, а другая у плиты. В столовую часть общего помещения можно добавить паркетный пол, обои из винила, натяжной потолок. Конечно, все это будет уместно при наличии хорошо обустроенных вентиляционных каналов.



Роль освящения

На кухне-столовой нет одного сбалансированного устройства освящения. Это связано с тем, что у плиты света нужно намного больше, чем у стола с блюдами. Поэтому, в кухонной области выбирают точечное освящение. В столовую предпочтительней либо одно общее верхнее освящение, либо в качестве светильников. Мягкий рассеянный свет будет кстати, как никогда. В такой столовой свет не будет бить в глаза, а наоборот – позволит расслабиться и отдохнуть.

Одна участь на двоих

Хотя предназначение у кухни со столовой совершенно разные, но их общая цель одна и та же – оставаться одной зоной для хозяйки и домочадцев или гостей. Соответственно, было бы не разумно красить стены кухни в один цвет, а столовую окрашивать в совершенно противоречивые оттенки. Мебель не должна отличаться стилем в разных зонах кухни-столовой. Но разграничить область между двумя функциональными зонами возможно с помощью различных декоративных элементов, которые будут идти в одну ногу со стилем интерьера.

Выбор нужного стиля

Классика. Этот стиль определенно никогда не стареет. В нем скрывается изящность и превосходство. Утонченные линии подчеркивают всю эффектность. В основном классика и создаются с помощью классических материалов. В данном случае это дерево и текстиль. Но как говорят – красота требует жертв. Вот и за классикой придется поухаживать. Обрабатывать дерево специальными средствами, чтобы оно не трухлявило от влаги.

Модерн. Здесь что-то взято от классики, но дополняется большой долей современности. Вот к примеру, дерево совмещают с металлом. Формы здесь создаются простыми и отсутствуют различные изгибы.

Арт-Деко. Это современное стилистическое направление в дизайне интерьеров создается на базе разных геометрических фигур и линий. Украшения формируются в виде этно-узоров. Стоит признать, данный стиль очень изящный и практичный.

Хай-тек. Полно отсутствие горячих оттенков и цветов. Есть только черный, серый и белый цвет. Мебель трансформируется и подстраивается под прихоти хозяина. Только самая современная техника в обслуживании. В качестве рабочих материалов служит стекло, металл, пластик и кожа. Этот стиль явно подчеркивает минимализм и модернизм.

Кантри. Все только из натуральных материалов и в круглых формах. При этом нет какой-то перегруженности. Соблюдаются нормы минимализма. Цвета идут теплые. В роли украшения подбираются растительные элементы декора.




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