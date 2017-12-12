Армированная и вибро-плитка 6К7 и 6КА-7 используется в качестве универсального материала для благоустройства разных территорий. Поэтому такую бетонную плитку применяют для обустройства объектов любого назначения. В Плифорт желающие смогут заказать любые объемы вибропрессоанных плит, имеющих нешлифованную поверхность. При этом наша компания предлагает каждому потенциальному заказчику оперативную доставку этих материалов по любому городу или же региону страны. Оформление заказа возможно прямо онлайн, который будет моментально обработан нашей профессиональной командой.

. Изготовляется подобная тротуарная плитка с использованием высококачественных материалов. Кроме цемента здесь требуется щебень, а плитка проходит пластическое формование. Для этого применяется пропарка. Среди преимуществ уже готовых изделий необходимо выделить такие преимущества, как квадратные формы плитки. Благодаря таким формам плитка особо удобна при мощении площадок, а также обустройства площадок.

Бетонная плитка перечисленных образцов обладает небольшим весом, а это способствует облегчению погрузочно разгрузочных и монтажных работ. Наше производственное предприятие - Плифорт выпускает плитку с идеально ровной лицевой поверхностью. Сегодня под названием нашей компании объединено несколько предприятий, которые не только производят стройматериалы, но и поставляют их крупнейшим промышленным предприятиям. Одним из таких является завод К-777, который имеет шестнадцати-летнюю историю существования. Сегодня это многопрофильное предприятие, выпускающей разнообразные стройматериалы, в том числе и бетонную плитку.

Плифорт владеет собственными складскими, производственными и офисными площадями. Кроме этого у нас имеет ремонтно-механическая база. Поставляется продукция под маркой Плифорт, под которой она и стала узнаваемой для потребителя. Благодаря гаранту высочайшего качества строймаетриалов Плифорт, а также отличной деловой репутации предприятия нам удается постоянно расширять клиентскую базу. Высококвалифицированные инженерно-технические работники и рабочие основных профессий обладают многолетним опытом производства стройматериалов, что позволяет нашему предприятию достигать непревзойденного качества продукции.