В Москве начали рассмотрение программы, которая даст возможность индивидуального лечения и реабилитации от ряда зависимостей россиян. Об этом на пресс-конференции рассказал главный нарколог Министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн.

Как сообщает РИА Новости, Министерство уже приступило к разработке программы, опираясь на медико-генетический подход. По словам главного нарколога, ранее медики работали вслепую и тестировали несколько препаратов. Такой подход не позволял попадать точно в цель и решить все проблемы. Зная психические реакции зависимых, врачи могут более эффективно разработать программу лечения и реабилитации.

Отметим, что в число зависимостей вошли такие болезни, как табакокурение, алкоголизм, наркомания и даже игромания. Что касается последнего типа зависимости, то, как сообщает информационный сайт KazinoAzov, игромания на сегодняшний день является настоящей болезнью, которая тяжело поддается лечению. «Все те, кто играет в азартные игры, больны. Им требуется помощь специалистов», - заявили представители сайта.

Главный нарколог страны Евгений Брюн также отметил, что будущая программа лечения и реабилитации будет направлена и на спасение несовершеннолетних зависимых. Статистика зависимых в России говорит о том, что число несовершеннолетних зависимых составляет 20% от общего количества больных, причем с каждым годом данная цифра стремительно растет. Именно это и стало основной причиной для создания программы по спасению больных.

Кроме этого, Евгений Брюн добавил, что российские наркологические клиники уже не первый год принимают для реабилитации детей и подростков, страдающих алкоголизмом, наркоманией, игроманией и другими видами зависимостей. «Клиники внимательно отслеживают риски поведения зависимых. После того, как они понимают, что происходит с ребенком, они дают рекомендации по их дальнейшему воспитанию. Такой подход является неким мостиком от персонализированной медицины к персонализированной педагогике», - добавил главный нарколог РФ.